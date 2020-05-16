日本在2019年年初的獻血血液中檢測出新冠抗體

5月15日，日本厚生勞動大臣加藤勝信在內閣會議後的記者會上表示：日本紅十字會分別在今年4月在東京和東北6縣，及去年1月-3月的日本關東甲越信地區的獻血血液中各提出500份血樣，對5個廠家生產的抗體檢查試劑盒性能進行了調查，結果顯示：在今年4月的獻血血液中，東京的血液中有3件抗體呈陽性，東北地區有兩件，也有的試劑盒完全沒有檢測出陽性，而在新冠病毒還沒有出現的去年1-3月所採集的血液中，竟檢測出兩件呈新冠病毒抗體陽性。

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由於在新冠流行以前保存的血液中也有呈現新冠抗體陽性的現象，因此厚勞省認為：僅從這次結果難以判定試劑盒的性能和抗體存在的比例，準備從下個月開始，進行10，000人的大規模抗體檢查，除感染者較多的東京與大阪外，感染人數比較少的地區也列入候選。

新冠抗體是病毒侵入體內後感染一段時間後產生的抵抗病毒的蛋白質。

人體感染病毒後會產生IgM或IgG抗體，以此可以判斷被檢驗者是否曾經感染過新型冠狀病毒。

5月5日，一名叫做福島淳也的醫生在Facebook上發表文章，稱在2019年8月的患者血清中發現了新冠病毒抗體，認為新冠病毒在2019年8月就可能已進入日本。

日本兵庫縣神戶市立醫療中心中央市民病院，從3月31日開始到4月7日，對普通的門診患者中的1,000人進行了血液檢驗，調查這些患者是否具有新型冠狀病毒的抗體，發燒和急救的患者不在調查者之內。

結果顯示，相當於3.3%的33人具有新型冠狀病毒抗體，被檢出的抗體為感染後經過一段時間後產生的IgG抗體。

大阪市立大學的研究小組，在4月下旬的2天里，對由於新型冠狀病毒以外的理由在大阪市立大學醫學系附屬病院受診的患者312人實施了抗體檢查,檢查出3人具有抗體，約1%，但是同時也對2018年體檢的50份血樣進行了調查，結果沒有發現抗體呈陽性的。