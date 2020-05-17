澳大利亞貿易部長：中國尚未理會緩和貿易緊張的呼籲

澳大利亞5月17日敦促中國回應澳方的要求，以探討緩和兩國之間緊張的貿易關係。澳大利亞貿易部長伯明翰（Simon Birmingham ）介紹稱，他曾嘗試與中國貿易部長進行通話，但北京方面尚未作出回應。

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作為澳大利亞最大的貿易夥伴，中國政府5月12日宣布，自當日起禁止澳洲4家牛肉廠對華出口牛肉，佔澳洲對華牛肉出口35%；另據中國外交部網站消息，中國還將會考慮對澳洲大麥進行反傾銷調查，包括對進口自澳洲的大麥徵收73.6%的傾銷稅和6.9%的補貼稅，合計可能對澳洲大麥出口加征約80%的關稅。此前，澳大利亞政府提出，應對波及全球的新冠病毒來源等疫情相關問題展開國際獨立調查。

伯明翰當天在接受澳大利亞廣播公司（ABC）電視採訪時表示，澳方已經提出與中國貿易部長討論貿易問題的要求。但他指，“有關的要求目前還沒有得到響應。我們願意進行討論，即使是會討論到困難的問題。”伯明翰說，假如北京對澳大利亞大麥徵收關稅，澳大利亞將保留把中國告上世界貿易組織的權利。他續稱，中國政府在貿易問題上令人“難以預料”的官方干預，或將會使得澳大利亞製造商尋求拓展其他的市場，在與中國貿易存在“風險”的背景下，他們被鼓勵將出口市場多元化。

中國駐澳大使成競業此前在採訪中就獨立調查問題，曾威脅減少對澳方農產品等商品地進口消費，中國外交部發言人趙立堅隨後回應有關大麥問題報道時指，這是一起正常的貿易救濟調查案件。他說，中方正根據相關法律和世界貿易組織規則推進有關調查。對於中方的表態，伯明翰在採訪中重申，他理解為什麼有分析會將獨立調查和貿易話題相關聯，特別是中方大使還發表了“很不幫助的發言”，但他強調，澳方將以中方表態所提到的確有貿易紛爭的票麵價值為準，並真誠地作出回應。

伯明翰說，“我們的政府已經就中方所宣稱有關澳大利亞向中國市場傾銷大麥的說法，向北京作出了全方位性的回應”。他指出，澳大利亞的大麥廠商未得到過政府的補貼，並否認有關澳政府優化墨累-達令流域（Murray-Darling Basin）的灌溉系統建設，對中國市場大麥價格構成影響的說法。他強調，澳大利亞的大麥主要產於乾地灌溉，而並非上文提及區域。伯明翰稱，向澳大利亞大麥徵收關稅的措施是不合理的。而在鼓勵澳洲出口市場多元化的同時，他也表示，過去數十年來澳洲增加對中國貿易地依賴是，澳洲商業群體作出的商業決定。因為中國是區域內最大的經濟體。

此外，澳大利亞在近年來指責北京干預澳大利亞內部事務，並擔心中國在太平洋地區影響力增加，堪培拉和北京關係逐漸緊張。據悉，澳大利亞將在世界衛生大會下周於瑞士召開年會時，跟其他多國一道要求對新冠病毒的起源進行調查。這是新冠疫情開始大流行以來，召開的第一次世界衛生大會。