英媒：美軍方推演2030年太平洋海戰均被中國擊敗 協防颱灣吃力

英國《星期日泰晤士報》5月16日報道指，根據該報從美國國防消息人士所得到的消息顯示，依照美國國防部進行的一系列軍事模擬來看，若美國2030年與中國在太平洋爆發海上戰爭，將被中國解放軍擊敗。美軍同時被指在解放軍攻打台灣的情況下將協防吃力。報道稱，五角大樓將在今年夏天向美國國會提交的《2020年中國軍力報告》中，披露相關內容。

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報道引用消息人士的話稱，美國國防部在進行了多次軍事模擬後，得出的結論是美軍將被解放軍擊敗。一名消息人士指，通過這些模擬所得出的結果令人“大開眼界”。其中一次兵推模擬美中2030年在太平洋爆發衝突。面對中國海軍多艘現代化的攻擊潛艇、航空母艦及驅逐艦，美軍將被壓倒。

對此，華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的“中國力量”項目主管葛來儀（Bonnie Glaser）介紹稱，“所有就2030年中國威脅進行的不同軍事模擬，例如當中國進攻台灣時，都得出了美國將失敗的結果”。葛來儀被指同樣是美國政府就東亞問題的一名顧問。她說，“台灣是最具不穩定性的問題，因為它將可能引發一場（中國）與美國的戰爭，甚至是核戰爭”。

葛來儀說，“無論在五角大樓、國務院還是白宮，中國當下都被視為毫無疑問的頭等威脅。我們在過去太被動了…… 關島現在處於彈道導彈的射程之中，所以如若有衝突發生，美國將受到重擊”。報答稱，五角大樓進行的軍事模擬還顯示，中國累積的中程彈道導彈，已使美國印太司令部轄區內每個基地和航母打擊群，難以抵擋壓倒性的攻擊。而由於關島是美軍B-2“幽靈”和B-52“同溫層堡壘”等戰略轟炸機的基地，現在被認為完全處於危險之中。

另有消息人士向該報透露，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）已多次（針對中國的軍力威脅）發出警告。據稱，五角大樓正準備改變戰略。報道稱，“美國國防部目前重點是研發更多高超音速武器，來對抗中國威脅，並在亞太地區部署更多遠程及地面發射的巡航導彈，及為海軍陸戰隊配備反艦導彈”。消息人士指，“（美防長）馬克·埃斯柏對此加以認同，並正在積極地引導美軍建設相關能力，以威懾中方使其不願投入到一場重大衝突當中”。