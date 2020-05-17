韓國又增13例新冠確診病例 累計達11050例

據韓聯社報道，韓國中央防疫對策本部17日通報說，韓國較前一天新增13例感染新型冠狀病毒的確診病例，目前累計確診已達11050例。當天沒有新增死亡病例記錄，累計死亡病例262例。平均病死率為2.37%，80歲以上患者的病死率達25.92%。

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韓國單日新增確診病例連續兩日低於20例。新增的13例中，6例屬於社區感染，分別是首爾市4例，大邱市和大田市各1例。其餘7例屬於境外輸入性病例，其中在入境檢疫過程中確診4例，其餘是首爾市1例、慶尚南道2例。截至目前，包括確診者在內，共有74.7653萬人接受新冠病毒檢測，其中71.8943萬人呈陰性，1.766萬人的結果尚未出爐。

截至17日當天中午12時，與首爾梨泰院夜店相關的確診病例增至168例，較前一天新增2例。 168例中89例曾到訪夜店。另外，韓國國務總理丁世均17日表示，全國各級學校將照計畫分批覆學複課，急需備戰高考的高三學生定於20日首先返校上課。受新冠疫情影響，各級學校的線下複課時間幾度推遲。據預計，高三學生將於20日複課，高二、初三、小學一二年級和幼兒園將於27日線下開學，高一、初二、小學三四年級於6月3日複課，初一和小學五六年級於6月8日開學。

丁世均表示，值得萬幸的是首爾梨泰院夜店集體感染事件相關病例增速放緩，但如果發生意外，政府只能靈活應對。對是否過早轉入生活防疫階段的提問，丁世均表示，不能放任經濟繼續下行，政府選定的時期相對恰當。他預測受疫情影響經濟恐面臨長期低迷，政府將力爭經濟呈U型復蘇。他表示，第三次補充預算案規模將大於第一、二次補充預算，發行國債在所難免，政府將盡量減少因財政健全性引發的憂慮。