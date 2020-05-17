韓國總統文在寅：必須查明五一八光州民運真相

自首爾方面消息，在即將迎來五一八光州民主化運動40周年之際，韓國總統文在寅17日做客光州MBC特別企畫節目《文在寅總統的五一八》時重申，必須查明光州民主化運動時是誰下令向民眾開槍並加以問責。

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據韓聯社報道，文在寅表示，要尋找集體屠殺受害者，並查明直升機向民眾開槍的原委，以及大量隱瞞和歪曲事實工作的真相。他強調，查明真相的目的不是為了找到責任人並依法懲處，而是要基於事實真相走上和解、團結的道路。

光州事件發生於1980年5月18日至27日期間。事件發生在光州及全羅南道，是一次由當地市民自發的要求民主運動。當時掌握軍權的陸軍中將全鬥煥下令武力鎮壓這次運動，造成大量平民和學生的死傷。此事件透過西德記者於爾根·辛茲彼得（Jürgen Hinzpeter）的影像拍攝得以面世。相關事件也被近年來改編成《出租車司機》等韓國影視作品加以流傳。

在2017年5月舉行的光州民主化運動37周年紀念活動上，文在寅提出定將查明包括直升機向民眾開槍在內的事實真相併追責到底。此後每年5月他都公開強調查明真相。文在寅此次重申查明光州民主化運動真相的決心，預計光州民主化運動調查委員會將更積極地開展相關工作。

文在寅指出，法律將五一八光州運動定義為民主化運動，即便如此歪曲和貶低五一八的言論接連不斷，對此應予以嚴厲應對。他還談到，我們必須繼承和弘揚五一八民主化運動和六月民主抗爭的理念，在修憲時應當將其寫入《大韓民國憲法》前言。

作為韓國已故前總統盧武鉉的生前好友，1979年時任韓國總統樸正熙遇刺身亡，韓國國內掀起民主化浪潮“漢城之春”期間，文在寅曾因違反戒嚴令再次被捕。他之後雖然通過司法試，並以優異成績在司法研修院畢業，但因為留有案底和曾屬滋事分子而無緣出任法官。

不過在通過律師考成為律師後，他在1982年加入盧武鉉的律師事務所，成為盧武鉉的左膀右臂和一生的摯友。權鬥煥執政時期，文在寅曾與盧武鉉合作從事為釜林事件中被抓的學生免費辯護等人權律師工作。

擔任總統後，文在寅曾於2018年3月提交政府修憲案（大韓民國憲法修正案），提議釜馬民主抗爭、五一八民主化運動、六十抗爭被寫入前言中。同年5月，由於出席國會全體會議的表決人數不足導致投票不成立，使得修憲無果而終。