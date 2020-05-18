世衛大會不邀台灣 台灣厭惡並抗議
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台灣衛生福利部長陳時中18日說，WHA今天視訊召開，但台灣沒收到邀函，對此表達遺憾跟不滿，且向世衛秘書處遞交抗議函。據台灣官方說，台灣友邦和理念相近國家支持台灣參與，建議等WHA今年舉行實體大會時，再討論台灣參與的提案，台灣也同意。
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據中央社今天報道稱，譚德塞風波，台灣沒收到WHA邀請函，陳時中向世衛遞交抗議函。
台灣衛生福利部長陳時中今天說，世界衛生大會（WHA）台灣時間晚間6時視訊召開，台灣都沒收到邀請函，已努力最後一刻，對於未受邀，表達遺憾跟不滿，且向世衛秘書處遞交抗議函。
台灣外交部長吳釗燮：中國嘴說關心，卻一再剝奪台灣人健康權。
據中央社說，台灣外交部長吳釗燮今天表示，世界衛生組織（WHO）應堅守中立、摒除中國壓力，讓台灣參與世界衛生大會（WHA）；中國嘴說關心，卻一再剝奪台灣人民健康權。據吳釗燮說，台灣人民同感厭惡，不可能放棄貢獻世界的願望。
WHA台北晚間6時舉行視訊會議，台灣沒收到邀請函。
據該報道，台灣衛生福利部長陳時中、吳釗燮下午舉行記者會；吳釗燮表示，今年WHA受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，開會時間縮短，將積極用於討論疫情。友邦和理念相近國家支持台灣參與，建議等WHA今年舉行實體大會時，再討論台灣參與的提案，台灣也同意。