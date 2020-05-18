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世衛大會不邀台灣 台灣厭惡並抗議

關於2020年5月世衛組織大會報道圖片 REUTERS - Denis Balibouse

台灣衛生福利部長陳時中18日說，WHA今天視訊召開，但台灣沒收到邀函，對此表達遺憾跟不滿，且向世衛秘書處遞交抗議函。據台灣官方說，台灣友邦和理念相近國家支持台灣參與，建議等WHA今年舉行實體大會時，再討論台灣參與的提案，台灣也同意。