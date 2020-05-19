日本譴責不允許台灣以觀察員身份參加世衛大會

日本官房長官菅義偉在日本時間19日的記者會上，針對商討新型冠狀病毒肺炎對應的世界衛生組織年度大會指出：“台灣沒能作為觀察員參加是非常遺憾的”，針對在中國進行有關新型冠狀病毒的調查，菅義偉指出：“對於新型冠狀病毒的發生源及初期的對應，包括感染途徑等，在疫情收束後必須進行充分的驗證。”

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在談到有關台灣參加世衛大會時菅義偉指出：我們一貫認為：在對應國際保健的課題上，不應該製造地理上的空白。在這次的大會上，日本代表也作為“在公共衛生上取得成果的地區”提及台灣，強調了不製造地理上的空白的重要性。

在談及對新冠的國際驗證，以防備今後發生同樣的感染症時菅義偉指出：進行公平的、獨立的、綜合性、各國能夠理解的驗證是很重要的。有關具體的做法，今後將和相關國家繼續進行討論。”

日本厚生勞動相加藤勝信日本時間19日上午在大會上發表演講，就台灣未能實現以觀察員身份參會一事提出指責。

加藤指出：“對全世界所有的信息和智慧進行總動員是重要的。像台灣這樣在公共衛生方面取得成果的地區，應該成為參考。”他強調：“不因為遺漏特定的地區而製造地理的空白。符合防止疫情在各國乃至全世界蔓延的目的。”

加藤強調：對於新型冠狀病毒的感染源及擴大途徑，世界衛生組織進行公平的、獨立的驗證時重要的。