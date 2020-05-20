蔡英文連任就職: 疫後經濟 兩岸和平 穩定現狀

二次成功連任的台灣總統蔡英文周三就任，發表就職演說表示，因應新冠病毒肺炎疫情在紓困及振興經濟上必須持續超前部署，全力維持經濟穩定成長，並將采更靈活的金融政策持續改革金融體制，運用更多元的金融手段以協助產業資金需求；至於兩岸關係將循憲法、兩岸條例來處理兩岸事務，維持台海和平穩定。

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據路透社今天報道稱，蔡英文就職演說全力維持經濟穩定成長，維持兩岸和平穩定現狀。

據蔡英文在演說中指出，疫情對全球的衝擊既深又廣，改變全球政治經濟秩序，不僅加速、加大全球供應鏈的重組，重新排列經濟板塊，也改變人們的生活和消費型態，甚至改變國際社會對台灣和周邊情勢的想像，未來四年，誰能從疫情中脫困；誰能針對疫情所帶來的改變。誰能在疫情過後，複雜詭譎的國際情勢間，掌握機會，誰就能在世界中脫穎而出。

蔡英文說，“下一個四年將超前部屬，讓台灣脫胎換骨。”蔡英文說。“未來四年，我們面對的，是全球經濟更劇烈變動，和供應鏈加速重整的局面。”她並稱，我們也要持續引導產業布局全球。和美、日、歐洽簽貿易或投資保障協定，這個目標我們會繼續努力。在整體經濟方面，將秉持“穩定中追求成長、變局中把握先機”的政策理念，持續落實前瞻基礎建設、兆元(萬億台幣)投資等重大計畫，來鞏固未來幾十年的經濟發展。

據路透社，兩岸議題方面，蔡英文重申勝選時的態度“和平、對等、民主、對話”。也不會接受“一國兩制”。她表示，兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。

蔡英文說，“我們會持續努力，也願意跟對岸展開對話，為區域安全，做出更具體的貢獻。”

蔡英文也提出未來四年的發展藍圖，經濟發展策略方面將會在5+2產業創新基礎上，打造“六大核心戰略產業”，包括持續強化資訊及數位相關產業發展；發展結合5G時代及數位轉型；接軌全球生物及醫療科技產業；發展軍民整合的國防及戰略產業，包括進軍航空及太空產業；加速綠電與再生能源產業；以及建構確保關鍵物資供應的民生與戰備產業，包括口罩、醫療到民生用品。

她也說到，未來四年施政策略：把國內需求化為產業發展動能、建立國家隊，打造國家品牌，在全球戰略物資製造業佔有地位。金融體製革新，讓產業發展有更好的金融支援、更安全的產業發展環境，以及更積極的全球貿易布局、市場開發與人才的養成跟彙聚。

蔡英文今起展開總統第二任期。行政院周二稍晚公布即將上任的內閣成員名單，行政院長蘇貞昌續任閣揆，財經內閣僅微調改組。金管會主委由黃天牧接任，國發會則由行政院政務委員龔明鑫兼任，財政部長蘇建榮、主計長朱澤民及經濟部長沈榮津皆留任。