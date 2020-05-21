國際奧委會主席稱東京奧運會如明年無法舉行將取消

國際奧委會（IOC）主席巴赫5月20日對英國廣播公司（BBC）表示，如果延期至2021年的東京奧運會無法舉行將予以取消。2020年3月25日攝於日本東京街頭的奧運圖標。

國際奧委會（IOC）主席巴赫5月20日對英國廣播公司（BBC）表示，如果延期至2021年的東京奧運會無法舉行將予以取消。

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2020年東京奧運會與殘奧會組織委員會秘書長武藤敏郎21日，通過網絡舉行記者會，在談及巴赫主席的談話時表示，因為沒有直接聽到巴赫主席的談話，因此無法發表見解。

有關巴赫主席向安倍晉三首相表示：明年夏天是最後的選項一事，武藤反覆強調：沒有聽說。他還表示：“距離開幕還有一年以上的時間”，“不能否定需要採取某種形式的對策對應冠狀病毒”。

巴赫主席5月20日在接受英國廣播公司的採訪時表示：“我明確對安倍首相表示，明年是最後的選項”，“這種想法是能夠讓人理解的。”

在談及其理由時巴赫表示：“世界的體育日程不能每年都加以改變，這樣選手們也會持續感到不安。”“奧組委不可能一直僱用三五千人。”

但是巴赫也表示：“面向明年的召開，我們正在進行準備工作，這是明確的。”“我們從新型冠狀病毒的危機所學到的，是我們只面對必要而不可缺少的事情。”表示如果明年能夠召開，也有縮小規模的可能性。

日本時間3月24日晚，日本首相安倍晉三與國際奧委會（IOC）主席巴赫進行電話會談，鑒於新冠疫情在全球擴大蔓延，雙方就東京奧運和殘奧會延期一年，最晚2021年夏季舉辦達成一致。

到5月21日為止，全世界新冠感染者已經超過500萬人，死亡者接近33萬，世衛組織總幹事譚德塞20日表示，距離全球新冠肺炎大流行結束還有很長的路要走。

因此日本在明年舉辦東京奧運會和殘奧會似乎很難。