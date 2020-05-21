美國前陸軍特種部隊成員父子在美被捕 涉嫌協助戈恩出逃 日本要求引渡

美國當局逮捕了一名前陸軍特種部隊成員和他的兒子，因為他們涉嫌幫助汽車業巨子卡洛斯·戈恩躲在一個音樂設備箱裡逃出日本。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報今天報道稱，美國逮捕涉嫌助戈恩逃離日本的前陸軍特種部隊成員及其子。

美國當局逮捕了一名前美國陸軍特種部隊(Green Beret)成員和他的兒子，因為他們涉嫌幫助汽車業巨子卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)躲在一個音樂設備箱裡逃出日本。聯邦檢察官在一份刑事起訴書中表示，他們是應日本當局的請求採取行動，將引渡Michael L.Taylor和他的兒子Peter M. Taylor，因他們涉嫌幫助戈恩逃離日本。

該報道稱，Michael和Peter Taylor未立即回應置評請求。

據法新社說，現年59歲的邁克爾·泰勒（Michael Taylor）是美國特種部隊的一名前成員，已轉為私人安全保護人員，其兒子彼得·泰勒（27歲的彼得）在馬薩諸塞州哈佛的凌晨被捕。目前他們已經身着橙色囚犯制服。

日本有45天的時間通過外交渠道正式解決其引渡到美國的要求。當然兩名被告可以在法庭上對引渡提出質疑。

在此之前，他們可能會要求保釋。同時，唐納德·卡貝爾（Donald Cabell）法官說：“現狀仍在拘留中。”

不過，據檢察官說，這兩個人太“潛逃”的風險太大，無法假釋。彼得·泰勒（Peter Taylor）即將前往黎巴嫩時被捕，雷諾－日產－三菱汽車聯盟的前老闆在那裡避難，而該國沒有引渡他們前往日本的條約。

該報道稱，東京指控這兩名男子以及黎巴嫩人喬治·安托萬·紮耶克（George-Antoine Zayek）在12月29日晚的一次壯觀的逃生中幫助卡洛斯·戈恩逃脫了日本的司法監控與追究。

法新社說，因受控涉嫌貪污資金，這位擁有法國，黎巴嫩和巴西國籍的大老闆被保釋，但被禁止離開日本。

據戈恩到達黎巴嫩後指控，他是受害者，並說除了逃離日本不公的司法之外，他別無選擇。

據法新社，儘管在多次被問及逃生的條件時，戈恩拒絕透露細節，但美國法院文件還是釐清了驚險故事的輪廓。

據美國司法文件說，彼得·泰勒在行動前的幾個月里曾三度訪問日本，並與戈恩會晤了七次。12月28日，他在東京君悅飯店（Grand Hyatt）的旅館房間里，卡洛斯·戈恩與他會合。根據該機構的監控攝像機，兩個人聊天了一個小時。第二天，邁克爾·泰勒和喬治·安托萬·紮耶克乘坐迪拜的私人飛機抵達日本西部大阪附近的關西機場。他們攜帶類似於樂器盒的大黑盒子，並告訴機場工作人員他們是音樂家。

據信，邁克爾·泰勒和喬治·安托萬·紮耶克將這些盒子放在機場酒店後，他們乘火車去了東京。旅行期間，卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）返回君悅大飯店，直接去彼得·泰勒（Peter Taylor）的房間換衣服。然後，這四個人成功聚集於酒店。

據法新社說，彼得·泰勒（Peter Taylor）獨自一人飛往中國。其他三個人回到沉箱住所的關西機場旅館。在攝像機上，只有邁克爾·泰勒和喬治·安托萬·紮耶克會隨身攜帶沉重的箱子。

據法庭文件說：“沒有卡洛斯·戈恩離開房間的照片。但實際上，戈恩被藏在音樂樂器盒子里。”

在機場，他們因乘私人飛機而避免了行李受安全檢查。然後，他們飛往土耳其，然後z飛往黎巴嫩。

1月30日，日本司法系統對卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）及其三名同夥發布了逮捕令。

彼得·泰勒（Peter Taylor）於3月22日返回波士頓，日本已要求美國根據兩國之間的引渡條約將他逮捕。

據該報道說，法新社周四聯繫日產，該企業說“注意到”邁克爾和彼得·泰勒的引渡程序，但再次對前任老闆的逃離表達“極為遺憾”。