接受澳媒訪問 蓬佩奧：西方對北京的威權主義容忍太久了

澳大利亞天空新聞（Sky News ）《局外人》（Outsiders)節目在5月24日播出的對美國國務卿蓬佩奧的專訪中，後者重申了其在20日講話中對中國共產黨的批評。蓬佩奧稱，“我前幾天的發言反映了西方過去數十年來對（這種）行為的容忍，但我們卻不接受任何其他的地方有着同樣的行為；隨着新冠病毒（疫情的發生）及結果，世界也對中共的本性有所明確。”當隨後談到具體問題時，蓬佩奧指出，由於澳大利亞維多利亞州與中國簽署“一帶一路”協議，這則可能導致美方就關鍵情報分享問題與澳大利亞“斷聯”。

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蓬佩奧在5月20日美國國務院記者會上，於白宮發表《美國對中華人民共和國的戰略方針》報告前進行談話。他在談話中說，“自從1949年以來，中國一直被一個殘暴的威權政權、一個共產黨政權所統治。幾十年來，我們曾經認為，通過貿易、科學交流和外交接觸、讓他們以發展中國家身份加入世貿組織，會讓這個政權變得更像我們。這並沒有發生。......我們大大低估了北京在意識形態和政治上對自由國家的敵對程度。全世界正在看清這一事實。”

在這一專訪節目中，《局外人》主持人迪恩（Rowan Dean）向蓬佩奧發問稱，“蓬佩奧國務卿，歡迎來到《局外人》節目。您日前曾說到，全世界正在對北京在意識形態和政治上對自由國家的敵對程度有所覺醒，正如我們一樣，您認為冠狀病毒病是否無意地暴露了中國共產主義的真面目？”對此，蓬佩奧回答稱，“謝謝您的訪問。我認為這是一個首要的問題。”他續稱，“我前幾天的發言反映了西方過去數十年來對（這種）行為的容忍，但我們卻不接受任何其他的地方有着同樣的行為；隨着新冠病毒（疫情的發生）及結果，世界也對中國共產黨的本性有所明確。”

蓬佩奧稱，“對於我們這些對其有所觀察，並將它告訴世界的人來說，我們知道威權主義政權（authoritarian regime）的本性。我們知道當沒有自由，當記者不能發聲，當你不能進行公開辯論時會發生什麼”。他稱，“我們看到中共對其在全球擁有霸權影響慾望的擴大；這或是通過‘一帶一路’，或其他的一些採用政府資助的國有企業以達成政治、國防和安全目的的努力”。他續稱，“我認為這些是一些全球能看到，並正在看的事例；（包括對疫情）掩蓋和隱瞞的本能反應，而不是採取保護、確保及保證安全的（措施）。這些都是威權主義政權的本性作為”。

蓬佩奧稱，“關於作為冠狀病毒的結果，世界將承受何種後果，我認為橫貫全球的國家們都能對此有所見識”。迪恩隨後提到了1月新冠疫情暴發後，世衛組織在對外溝通中並未突出病毒的嚴重性和“人傳人”性質，並指與此同時中資公司卻在包括澳大利亞等全球各地收購防護物資，隨後蓬佩奧對世衛組織和中方在疫情初期的反應進行了批評。

節目中，迪恩提到澳大利亞維多利亞州工黨政府正在準備加入中國的“一帶一路”計畫，而澳大利自由黨執政的聯邦政府則表示對此存在安全顧慮，迪恩稱，“我估計這大概就像紐約要加入‘一帶一路’一樣，首先作為我們最重要的盟友，這會使美國和‘五眼聯盟’對澳大利亞會產生何種顧慮；第二，維州工黨如此這麼做將使維州人暴露於何種具體的危險和威脅？”蓬佩奧則回答說，“我首先將回答第二個問題，每個國家都具有自我作出主權決定的權利；我想維多利亞（政府）也有着作出一些決定的權利”。

蓬佩奧表示，“所有的澳大利亞人都應該知道，任何一項‘一帶一路’的項目都因接受極為仔細的審查”。他說，“就這一問題，一些這種項目或直接是關於商業性的交易；如果是這樣則沒問題。但近乎所有的這些項目都要有所付出”。他說，“為了使那些‘一帶一路’建設得以實施，通常會有優惠利率的貸款，債務文件上的條件或必須向中國共產黨作出妥協”。他稱，“這些則存在着真正的風險，會給那裡地區的人民帶來真正的風險，給國家帶來真正的風險，且坦率地說，它們還會增強中共在其他地方造成傷害的能力。”

蓬佩奧接著說，“第二，針對有關美國和我們如何看待這一問題；我們正在做着保衛和確保美國安全的正確的事，並為達到這一目的與如澳大利亞這樣偉大的夥伴合作。”他稱，“但我們就我們的電信基建，就國家安全所涉及與我們‘五眼聯盟’的夥伴們所應採取的措施不會冒任何的風險。”他說，“我們將保護和維護這些制度的安全，所以我對這些項目的性質並不了解，但知道他們將對我們保護我們公民私人電信安全的能力，或（確保）情報機構網絡安全帶來負面作用”。

蓬佩奧說，“我們不過將（與澳方）斷聯、分開；我們將維護受信的網絡，我們也希望我們在全球的朋友、夥伴和盟友們，特別是如澳大利亞一樣的‘五眼聯盟’夥伴們也能這樣做“。蓬佩奧的這一發言隨後在澳大利亞引發爭議。工黨聯邦參議員黃英賢（Penny Wong）等則要求莫里森總理與特朗普直接為此通話。

數小時後，美國駐澳大利亞大使卡爾瓦豪斯（Arthur Culvahouse）發表聲明稱，美國對澳大利亞保護其電信網絡和情報夥伴安全的能力擁有“絕對信心”。聲明稱，就維州“一帶一路”項目問題，蓬佩奧當時是在回答一個“假設”場景。聲明指，蓬佩奧對當地的“一帶一路”項目討論並不了解。同樣就這一話題，莫里森周日再次重申，澳洲聯邦政府並不支持維州政府的這一決定。

據中方媒體報道，去年10月23日，中國國家發展改革委副主任寧吉喆會見了維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews），雙方會後共同簽署了一項“一帶一路”倡議框架協議，確定雙方在未來的合作領域並提供為此長效機制。這一框架協議簽署基於維州政府與中國在18年10月簽署的“一帶一路”合作諒解備忘錄。根據維州政府公布的信息顯示，協議將推動維州與中國在基礎設施、創新、應對老齡化和貿易及市場方面展開合作。

對此，安德魯斯曾表示，維州政府將通過這一框架協議實現18年的兌現，即為維州人民帶來實實在在的利益。他在相關聲明中說，“維多利亞州為其與中國的長期而有價值的夥伴關係感到自豪，這一新的框架協議有助於將其提升到一個新的水平。”