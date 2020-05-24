金正恩再度露面 主持軍事會議討論提升朝鮮核威懾力

朝鮮領導人金正恩再度公開露面。據朝中社等朝鮮官媒24日報道，金正恩主持召開勞動黨第七屆中央軍委會第四次擴大會議的消息。報道未提及具體開會時間，按見報日期算，這是金正恩自本月2日出席順天磷肥廠竣工儀式後時隔22天公開露面。

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朝中社報道稱，為適應建設發展國家武裝力量的總體需要，會議提出進一步強化國家懾止核戰爭的能力和在高度戒備狀態下運營戰略武裝力量的新方針。據報道，會上採取了決定性地提升人民軍炮兵火力打擊能力的措施。金正恩今年以來多次現場視察指揮炮兵部隊演習，表明加強炮兵力量的強烈決心。

報道還稱，會議還討論急速發展自衛性國防力量、建立新的部隊編製進一步完善針對外部威脅的軍事威懾能力的各項關鍵問題。金正恩在會上親筆簽署了晉陞指揮部成員軍銜等7份命令書。

勞動黨中央副委員長兼軍需工業部長李炳哲在會上當選中央軍委副委員長，接替2012年4月當選的崔龍海。有分析稱，這一人事安排體現了朝鮮研製新型戰略武器的決心。總參謀長樸正川在現任朝軍指揮部中唯一晉陞為次帥（介於元帥和大將）。

另外，從朝媒刊發照片來看，包括金正恩在內的所有與會人員都沒有在眾人聚集的室內會場佩戴口罩。今年以來金正恩曾多次從公眾視野中消失。今年4月，有傳說稱金正恩有嚴重的健康問題，動了心臟手術，甚至說他可能已經死亡。