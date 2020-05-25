中印邊界摩擦談判未果 印度準備長期對峙

針對最近邊境軍隊相互鬥毆事件，印度與中國之間的談判破裂，雙方軍隊在邊境的多個地點持續對峙，並增加了兵力。印度安全官員已經向媒體透露，印度不會停止邊境活動，準備與中國長期對峙。

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據中央社報道，本月5日和9日印中邊境部隊分別在拉達克（Ladakh）地區的班公錯湖（Pangong Tso），及錫金中印實際控制線（LAC）一帶發生大規模打架、鬥毆。

雖然印度陸軍方面曾低調錶示，這兩起鬥毆事件是因雙方對實際控制線的認知不同，而發生的單一事件，但是上周（19日）在談判時，兩國堅持各自的立場、不願妥協，最後宣告破裂，印度外交部在21日駁斥中國指控印度軍隊入侵中國領土的說法，並指控中國軍隊阻撓印度士兵巡邏。

中印雙方士兵邊境對峙最嚴重的是2017年的洞朗事件，持續了3個多月的時間，雙方進行外交協商解決爭端未果，最後是2018年4月，印度總理莫迪與中國國家主席習近平，在武漢舉行第一次中印非正式領袖峰會後，邊境的衝突次數才明顯下降，不過，雙方仍然在有爭議的邊境地區的加強各自的基礎建設和軍事部署。

根據印度方面的統計，2019年中印邊境摩擦事件比18年激增64%；尤其是東段的敏感地區，摩擦比2018年增加了一倍。

美國在20日指出，無論是在南海或者中印邊界，不斷看到中國出現挑釁和令人不安的舉動，讓外界對中國如何利用其成長中的力量產生懷疑。

中央社指出，正當各國專註對抗2019年新冠疫情之際，中國最近頻繁在東海、台灣海峽、南海及中印邊境等地進行軍事活動，再度引起區域安全的緊張。