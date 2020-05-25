安倍宣布日本全國解除緊急事態宣言

日本首相安倍晉三在5月25日下午6時在首相官邸舉行記者會上，宣布解除北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川這5個都道縣持續至今的緊急事態宣言，至此，日本全國解除了緊急事態宣言。

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由於新冠病毒的蔓延，感染者急劇增加，醫療系統處於緊迫狀態，日本4月16日宣布全國進入緊急事態宣言，一直持續到5月31日。一些娛樂設施及圖書館、博物館被要求停止營業，飲食店等縮短營業時間，學校停課，並呼籲在節假日和黃金周不要返鄉，要求人們最大限度減少外出，將人與人的接觸減少80%，實行錯峰通勤和在家工作。經過月一個半的努力，感染人數大幅減少趨勢，高峰期的4月11日，新增感染人數達714人，而進入5月以後的5月10日到5月24日，連續15天新增感染者在百人以下，醫療體制也得到了大幅改善，據日本厚生勞動省截止到5月24日零時的統計，在目前累計16，550人的感染者中，需要入院治療的感染減少為2287人，出院和療養結束痊癒的患者達13，431人，重症患者為168人，而在實施全國緊急事態第二天的4月20日，日本的病床已出現不足，需要入院者為9341人，出院者僅為1239人，因病床不足等待住院的為297人。

而5月14日傍晚6時，安倍首相舉行記者會見，宣布提前解除全國39個縣的“緊急事態”，5月21日，日本政府決定，解除日本緊急事態宣言仍在持續的8個都道府縣中的近畿3府縣的大阪、京都和兵庫緊急事態宣言，而到5月25日為止日本全國緊急事態宣言全部解除。

全國緊急事態宣言解除之後，將緩和要求人們對外出進行自我約束和停業要求，學校將陸續開課。