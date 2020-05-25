安倍晉三：病毒確實是從中國擴散

日本首相安倍晉三5月25日宣布解除東京等5地的“緊急事態宣言”。在當天的記者會上，當被問到新冠肺炎疫情使得中美對立加劇的問題時，安倍晉三表示，病毒確實是從中國擴散到世界的。

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為應對新冠肺炎疫情，安倍晉三曾於4月7日宣布對東京、大坂等7都府縣發布第一波“緊急事態宣言”，16日宣布第二波，對象擴及全境47都道府縣，期限一度是5月6日，後來延至31日。日前已分兩波解禁，25日晚安倍召開記者會宣布第三波解禁，就此，日本全境解禁。

同樣在當晚的記者會上，有媒體問到美中兩國為了防疫導致關係對立加劇。安倍晉三則回答說，“新型冠狀病毒是從中國擴散到世界各地，這是事實。”他還表示，希望中國在應對新冠病毒疫情的國際影響方面發揮“應有的責任”和全球地位。他並指出，對日本而言，美國是日本唯一的同盟國，共享基本價值觀，日本與美國因應各種國際間的課題合作。

安倍晉三亦稱，中國在世界上是極為重要的國家，國際社會所希冀的是日本、中國都能對區域的和平、安定、繁榮做出負責任的因應，期待中國能這麼做。此外，原訂於今年7月24日開幕的東京奧運受到疫情影響延期約1年舉行。記者提問有關東奧的問題時，安倍回答稱，希望明年夏天能以完全的形式舉辦奧運，證明人類完全戰勝新冠病毒。

另據《日本經濟新聞》周一報導，日本政府正在考慮推出接近1萬億美元的新刺激計畫，以幫助企業渡過新冠疫情危機。此前，日本內閣府5月18日上午發表一季度國民生產總值（GDP）速報，剔除物價變動因素後GDP實質環比下降0.9%，摺合年增長率下降3.4%，這是日本經濟連續兩個季度負增長。