中國富人狂掃亞太豪宅 澳高檔房或最搶手

新冠疫情並沒有阻止中國有錢人在上海和亞太其他地區大買高檔房地產的腳步，甚至因為擔心通貨膨脹、人民幣貶值，而加碼購入豪宅為資產找尋保值避風港。

廣告 繼續瀏覽後續

據世界日報今天報道稱，疫情擋不住，中富人狂掃亞太豪宅，澳洲高檔房一半賣中客。

據專註中國買家的澳洲公司Black Diamondz，創辦人Monika Tu就說，從今年3月起，她已經賣出了8500萬澳元（約5500萬美元）的高檔房地產，其中大約一半是賣給疫情爆發留在澳洲的中國人士。成交額與今年稍早相較，上漲25％。成交房產價位在725萬至1950萬澳元之間，都位於悉尼富裕海濱郊區。

據該報，隨着疫情限制措施的逐步放鬆，中國富豪更容易在上海、韓國首爾和澳洲雪梨等亞洲熱門地點地區看房子並完成交易。在另一個熱門地新加坡，更是以虛擬看房和照片的方式，就能促成數百萬元的交易成交。這種情況與倫敦和紐約形成鮮明對比，目前這兩地在封鎖程度還強之下，房地產市場依然低迷。

房地產公司Juwai Iqi的資料顯示，與去年第4季相比，今年第1季度中國買家對韓國房地產的詢問量成長180％，對新西蘭房地產的詢問量也躍增75％。而對英國和美國的搜索量則分別下降32％和18％。

中國有錢人也投入本國的豪宅市場，減緩房地產市場其他區塊的跌勢。中國四大城市高檔住宅價格上月上漲1％，其中深圳還創下兩年來最大漲幅。

仍實施部分封鎖的新加坡，線上平台的購房活動一直在增加。ERA的房地產仲介Clarence Foo表示，有三位中國客戶連虛擬參觀都沒做，就買下一個濱海豪宅建案的六戶，價值合計新加坡幣2000萬元（約1100萬美元）。香港一度也是中國富豪買房最愛的地點，不過經歷去年的“反送中”社會抗爭後，已經失寵。有錢人把目光轉向新加坡。近來馬來西亞也被眷顧，主要是跟星國相比，馬國的豪宅相對便宜。

據該報道，馬來西亞專做豪宅市場的Azmi & Co仲介Zulkhairi Anwar說，這個有兩組中國客戶來看吉隆坡標價200萬到500萬美元的房產，他有信心中國富豪對馬國房產的興趣會持續增強。