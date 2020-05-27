安倍與歐盟首腦舉行視頻會議共商抗疫

日本時間5月26日晚18時左右，日本首相安倍晉三與歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行了視頻會議，重點討論了新型冠狀病毒感染症對策等，3首腦會談是去年12月歐盟新的領導集團就任以來首次舉行，日歐首腦一致認為，積極援助發展中國家對於戰勝新冠的流行具有十分重要意義。

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目前，中美圍繞疫情尖銳對立，互相攻擊愈演愈烈，而日歐雙方首腦強調了共同呼籲國際合作的重要性。

雙方都同意對世界衛生組織有關新冠的對應展開獨立的調查，認為應對其進行公平、獨立且全面的檢驗，並促進其相關機構的改革、提高效率。

雙方的首腦確認：在阻止新型冠狀病毒擴大、開發疫苗和治療藥物上緊密合作，並積極通過七國集團（G7）、二十國集團（G20）及聯合國系統促進國際合作。

安倍還指出，為了讓新冠治療藥物及疫苗能夠惠及包括髮展中國家在內的全世界各地區，應建立對專利權進行管理的國際框架，為了迴避影響平等獲得疫苗的機會及在疫苗開發階段的有害競爭，雙方強調應該建立共通的通道。

雙方同意，為了促進在新的時期的國際的交流，在對應新冠感染症時進行渡航和出口限制的時候，因該努力做到限定時期與對象，保持透明性，並遵守世界貿易組織的規則，謹慎對待不必要的人員往來和出口限制，安倍表示，希望與歐盟加強在新一代通信技術等領域的合作，並繼續共同建立相關的供應鏈。