印度新冠確診超17萬人 宣布大規模解封

印度在5月30日星期六宣布將進行大規模疫情解封，印度總理莫迪在一封公開信中表示，自從三月底因新冠病毒，經濟停擺以來，許多人都遭受着巨大的痛苦。

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截至目前，印度已經有約17萬5千人確診感染新冠病毒，死亡人數直逼5千人。5月初，莫迪曾公布高達2660億美元的經濟拯救計畫，這一數字相當於印度國內生產總值的十分之一。

按照今天公布的解封方案，印度疫情放緩的地區將從6月8日起逐漸重新開放宗教朝拜場所，酒店，餐廳和購物中心，7月將決定學校何時複課。印度的國際空中客運，電影院，游泳館，酒吧等仍然繼續關閉，國內部分航班與鐵路客運繼續恢復，全國性的宵禁也將推遲兩小時，從晚上9點開始。疫情重災區的人員出入仍然保持總體關閉，同時繼續強力的病毒追蹤。