特朗普欲邀文在寅參加G7 韓國擔心與會中國不高興

韓國青瓦台核心人士31日就美國總統特朗普稱想邀請韓國出席七國集團（G7）峰會一事表示，此事韓方將和美方協商。不過，若韓國應邀出席峰會，雖然將有助於提高韓國的外交力量和國際地位，但也可能給韓中關係造成壓力。

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據韓聯社今天報道稱，韓青瓦台回應特朗普稱望邀請韓國出席G7峰會，並說此事韓方將和美方協商。

對於“事先是否已收到美方有關出席會議邀請”的提問，該人士表示，此前沒有收到美方的通報。

報道引據路透社消息，當地時間30日，特朗普在專機上接受記者採訪時表示，今年的七國集團峰會將推延至9月左右進行，屆時他想邀請韓國、澳大利亞、俄羅斯和印度出席峰會。

就美國總統特朗普表達邀請韓國出席七國集團（G7）峰會之意。韓聯社說，若韓國應邀出席峰會，將有助於提高韓國的外交力量和國際地位，但也可能給韓中關係造成壓力。

該報道稱，2008年，韓國應時任主席國日本的邀請，與澳大利亞一起首次出席八國集團（G7和俄羅斯）峰會。若今年韓國出席峰會，在成功抗疫方面已獲世界認可的韓國國際地位將進一步提高。韓方認為，美方邀請韓國出席七國集團峰會可能是特朗普意圖吸引韓國等四國重新組建11國集團。若韓國加入該11國集團，將在國際事務上獲得更大發言權。

但是從目前來看，韓國恐難加入新的機制。增加成員國必須獲得現有成員國一致同意。但二戰勞工索賠案、日本對韓國限制出口措施等導致韓日關係降溫，因此很難期待成員國日本同意韓國加入。

該報道稱，另據分析，特朗普或想要藉此次峰會之機牽制中國，這將會給韓國政府帶來壓力。