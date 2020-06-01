日本政府擬對四國重開國門

隨着新冠疫情在全世界的擴大，日本目前已經對111個國家和地區的人員拒絕入境，這種邊境口岸對策原定持續至6月底。但是目前政府正在研究以四個國家為中心予以放寬入境限制，這四個國家是泰國、越南、澳大利亞和新西蘭。

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目前泰國等四國也屬於拒絕入境對象國，有跡象表明這些國家新冠病毒感染已經減少，防疫比較成功。

入境限制的放寬最早可能在夏季實行，來自這4個國家的旅客將被要求攜帶他們在離開自己國家之前新冠檢測結果為陰性的證明，並在抵達日本時進行重新檢測。

日本政府4月1日決定，日本拒絕入境的國家新增51個國家和地區，其中包括美國、中國和韓國，到那時為止日本拒絕入境的國家增加到了73國。

但是這次入境限制的放寬不包括中國和韓國，雖然中國和韓國在抗疫方面都屬於成績比較突出的國家，但是韓國在緩和外出限制後出現新的集體感染，而美國和中國圍繞新冠展開激烈交鋒，過早緩和對中國的入境限制恐遭美國批判。

但是隨着中國的全面復工，許多在中國工作的日本人已經重返中國。據共同社5月27日報道：因新冠病毒傳染病流行從中國湖北省武漢市暫時回國的日籍駐在人員等約140人27日乘坐當地日系企業的包機回到武漢市。此舉意在全面恢復在當地的汽車及零部件生產。希望加速重啟經濟活動的中國有關部門允許這些人入境。