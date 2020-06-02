國際衛生組織總幹事稱日本新冠抗疫取得成功

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞在25日於瑞士日內瓦舉行的記者會上談及日本解除全國緊急事態宣言時指出，日本新冠抗疫取得了成功。

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譚德塞指出：日本新冠病毒感染達到高峰時，一天新增感染者數達到了700人以上，而現在抑制在40人左右，死亡者數也少，日本成功了。

譚德塞強調：日本即使全面解除了緊急事態，也必須繼續進行對於感染者的發現、追蹤、治療、隔離等措施。

日本時間25日晚，日本首相安倍晉三舉行記者會，宣布在日本全國解除緊急事態宣言，安倍把日本的新冠抗疫稱為“日本模式”。

他說：“目前，全國每天新增的感染者控制在了50人以下，一個時期接近10000人的住院患者現在已經不足2000人，我們根據世界性的，在極其嚴格的要求下制定的標準加以判斷，認為全國都達到了這一標準。”

他還指出：“3月以後，在歐美髮生了爆髮式的感染擴大，世界上現在每天仍然會確診超過10萬人的新增感染者，還有採取持續2個月以上封城等強制措施的國家。而我國進行緊急事態宣言，也無法實施伴隨懲則的強制的外出限制等，儘管如此，這種只有日本才有的獨特的做法，僅僅用了1個半月，就使新冠流行大體收束。這充分體現了日本模式的力量。

對於所有的國民的合作，並如此堅韌地忍耐的諸位，從心裡表示感謝。”

（法廣特約記者楚良一發自東京）