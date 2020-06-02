解禁後東京感染者驟增 拉響“東京警報”

6月2日獲悉，在日本於5月25日解除全國緊急事態以後，東京都感染者出現驟增傾向，6月2日一天就已達34人，是5月14日以來首次超過30人。東京都已決定拉響新冠疫情“東京警報”。

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東京都的知事小池百合子在5月29日例行記者會見中，針對階段性地緩和伴隨新型冠狀病毒擴大而要求停業的“路線圖”，將從6月1日上午0點開始進入第二階段。目前， 東京d都進入“鬆綁”第二階段。

各大商店及博物館、美術館、電影院和補習班、劇場、運動設施，如健身房等、學習塾、以及生活必需品以外的零售店、大浴場、設有觀眾席的運動設施等相繼開放。

但是從剛剛解禁的5月26日開始，連續5天超過或達到10人，5月26日10人，5月27日11人， 5月28日15人，29日22名，30日14名，31日為5人，6月1日為13人，2日猛增到34人，而且在東京小金井市的武藏野中央醫院發生了集體感染，目前該醫院已發現職員23人，患者7人感染新冠。

日本厚生勞動省有關“集體感染”的定義是：在特定的一個場所出現5人以上的感染者。

東京都發動疫情“東京警報”的數值標準是：最近1周每天平均①1日的新感染者不滿20人②新增感染者中感染途徑不明的比例不滿50%，③每周感染者增加少於上周的1倍。

而30日為止，東京都就有兩項指標超標①為13·4人②為53·2%③為2·29倍，②③的兩指標都超標了。而日本北九州的“第二波”已經來臨，到6月1日為止10日間已有113人感染，在解除緊急事態後的美術館等公共設施，只好再次臨時停業，圖書館等119個設施再次停業。