中印邊境對峙 西藏軍區近日進行夜間演習

正值中印邊境紛爭再起之際，中國人民解放軍西藏軍區6月2日透露，近日，該軍區某合成旅偵察分隊在夜色的掩護下乘坐偵察車、運輸車向目標地域逼近，進行一場敵後滲透破襲演練。

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中國與印度邊境衝突在今年5月初再次升溫。有報道指，兩國邊防軍近來的對峙從互擲石塊到肢體衝突，甚至傳出有落單中方士兵被印軍帶走圍毆，幾名印度士兵也被指傷勢重到需要用直升機撤離。對此，中方在隨後地反應顯得低調，中國外交部發言人趙立堅指局勢穩定可控。與此同時，中國官媒央視軍事頻道1日晚間播出了主要負責應對印度威脅的西藏軍區合成旅的訓練影片，介紹了駐守當地的解放軍在海拔4700米的夜訓情況，包括夜間滲透破襲，以檢驗偵察分隊特殊地域環境下的戰力。

影片可見參與夜訓的軍人配有QLU-11式狙擊榴彈發射器、QBU-10式重型狙擊槍，以及可投藥的無人機等裝備。對此，西藏軍區某合成旅偵察營營長馬乾介紹稱，此次演練，在全戰術背景下，官兵利用反坦克火箭、迫擊炮、榴彈發射器等多種火器進行實彈射擊，全面檢驗部隊在高寒山地夜間條件下，隱蔽穿插滲透的戰法打法，既檢驗了前期部隊新裝備訓練成效，又利用極端複雜敵情鍛煉部隊，為下一步多要素、多兵種協同訓練打下基礎。

《環球時報》英文版5月31日也曾在報道中披露，解放軍自從2017年在洞朗與印軍發生對峙後，陸續增添適應高原作戰要求的新兵器到邊境，包括最新的15式輕型坦克，直-20通用直升機、PCL-181車載榴彈炮和攻擊-2無人機等。文章並詳細介紹了各款新裝備的性能。有分析認為，環時雖未有明確說明上述裝備是否已部署在中印邊境，只強調其高原適應性，但明顯是針對印度軍方而來，秀肌肉警告的意味濃厚。

另在周三中國外交部的記者會上，針對有印度媒體報道，印度總理莫迪與美國總統特朗普周二通話時，就中印邊境問題交換了意見。中方對此有何回應?趙立堅回應稱，“中方在邊界問題上的立場是一貫的、明確的，一直認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國簽署的有關協定，致力於維護國家領土主權安全，維護中印邊境地區的和平與穩定。目前，中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的。中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力通過對話協商妥善解決兩國間的問題，不需要第三方介入。”