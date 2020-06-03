韓國重啟在世貿組織狀告日本手續

6月2日，因為日本對撤銷對韓國限制貿易措施反應冷淡，韓國決定重新將兩國的貿易爭端訴諸世界貿易組織（WTO）。日本外相茂木敏充6月3日與韓國外長康京和舉行電話會談，對此表示“極其遺憾”，認為無助於此懸案的解決。

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康京和則表示：韓國方面做出了積極的努力，修改對外貿易法等，全面解決了日本提起的限制貿易措施的事由，但是日本方面仍然沒有撤銷對韓國限制出口措施，對此韓國表示深深的遺憾。

日本政府在2019年8月2日的內閣會議上決定，將韓國從安全保障出口管理上享受優惠待遇的“白名單國”中剔除，並決定為此修改政令，政令在公布21天後正式生效。

這是繼該年7月4日嚴格審查3種半導體材料對韓出口後的“第二輪”強化對韓出口的管制措施。

為此韓國決定訴諸世界貿易組織解決此問題。2019年11月22日，韓國擱置了因日本的限制措施而終止《韓日軍事情報保護協定》的決定，並叫停訴諸世界貿易組織解決爭端的機制。此後，韓方要求日方在5月31日以前對管制3種材料的出口及將韓國從安全保障出口管理上享受優惠待遇的“白名單國”中剔除等做出回答，但由於韓方有關韓國最高法院判決日本企業賠償原朝鮮半島徵用勞工問題沒有進展，日方最終沒有給出積極的答覆。

韓國產業通商資源部貿易投資室室長羅承植6月2日表示，仍然有許多不確定的因素需要解決。表示決定重啟向世貿組織提訴手續。