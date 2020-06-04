民主人士等在駐日使館前舉行“六·四”31周年抗議活動

6月4日是天安門事件31周年，在東京港區的中國駐日本大使館門前，在日本的民主活動家等舉行了抗議活動，並在示威前向天安門事件的死難者默哀。

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在抗議的人群中，也有手拿香港特區旗幟的人們，他們打着“光復香港，時代革命”的橫幅參加了抗議活動。

日本官房長官菅義偉在6月4日的記者會上，在談及中國當局武力鎮壓的民主運動天安門事件31周年時指出：自由、尊重基本的人權和法制是國際社會普遍的價值，這些在中國也得到保障是很重要的。

他還指出：我們這樣的想法，到目前為止，利用種種的機會，向中國方面傳達，並希望繼續促進其採取積極的行動。

日本NNN電視台4日報道了北京市內的光景。報道指出：遭武力鎮壓的民主運動天安門事件6月4日為31周年，中國北京從早晨開始進入戒嚴狀態，遺屬們現在還在要求究明真相。

可以看到很多警察，在確認通行人的背包和身份證等。

日本《讀買新聞》4日報道了美國國務卿蓬佩奧會見六四學生運動領袖王丹等四人的消息。

報道指出：美國國務院發言人摩根·奧特加斯(Morgan Ortagus)說：會見是在6月2日舉行的。

美國國務卿會見天安門事件相關者還屬異例。在圍繞香港自治等問題加強對中國的壓力的過程中，此舉被認為是為了強調對民主主義和人權的重視。

日本JNN電視台4日報道說：在中國，要求民主化的學生們遭武力鎮壓的天安門事件6月4日為31周年，在香港每年進行的追悼集會，今年以新型冠狀病毒對策為理由，首次未被批准。