疫情後六月初的亞歐股市看漲

六月初，世界各國紛紛放寬防疫措施並祭出刺激經濟方案，有跡象顯示全球經濟下修的最嚴重時期可能已經過去，因此激勵金融市場情緒。

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據法新社綜合報道：在連續4天回升以後，亞洲股市6月5日終場大多收紅，東京股市漲0.7%，香港股市收漲1.7%，而且一周來共上漲8%左右 。 首爾與新加坡股市漲逾1%，上海股市小漲0.4%。台北股市漲0.8%，曼谷與雅加達也收漲，澳大利亞悉尼股市小漲0.1%，但威靈頓與馬尼拉股市收黑。

世界各國在鬆綁防疫措施之際，又出台大規模經濟刺激方案助陣，例如6月4日歐洲中央銀行（ECB）出台“應對疫情大流行緊急採購計畫”（Pandemic Emergency Purchase Programme，PEPP）加碼6000億歐元。歐洲央行（ECB）採取的最新行動，鼓舞了受疫情衝擊的歐元區經濟，歐洲股市5日開盤反彈。在歐元區，德國法蘭克福DAX 30指數上揚1.2%，來到12577.99點，巴黎CAC 40指數上漲1.2%，來到5074.00點。英國倫敦FTSE 100指數開盤上漲0.7%，達到6386.46點。

儘管中美兩國的緊張關係延續，並不影響投資人在6月初對市場的樂觀情緒，但美國5日將發布5月份就業數據，預計新增850萬人失業，失業率恐上看20% 或更高，為市場增添不穩定因素。