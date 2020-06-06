日本地方政府推改釣魚島名 再刺激主權爭議

沖繩縣石垣市議會擬於下周一表決議案，把釣魚島的行政地名，由“登野城”改為“登野城尖閣”。除日本外，中國大陸及台灣均主張擁有釣魚島主權，改名議案一旦通過，勢觸發新一輪主權爭議風波。中國稱該島釣魚島，台灣稱之為釣魚台，日本則稱之為尖閣諸島。

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據東網今天報道稱，日本石垣市擬單方面將釣魚島改名，勢觸發主權爭議。《沖繩時報》、《產經新聞》報道，石垣市已向市議會營運委員會公布議案；由於執政自民黨在市議會佔多數，議案可望通過，並於10月1日正式生效。知情人士指，改名是為了改善行政效率，目前釣魚島的行政地名是“石垣市字登野城”的2390至2394號，但石垣市內亦有登野城，因此容易引起混淆。分析指釣魚島改名後，中國大陸公務船及海警船會更頻繁在附近海域航行，但陸方外交部暫未回應事件。

日本國土地理院表示，接到地方自治體的行政管轄區地名變更報告後，會在地圖上改名，強調改名權限掌握在地方自治體手中。石垣市議會於前年六月通過名稱上使用“尖閣”的議案，提案人是自民黨籍的仲間均，他曾向石垣市市長中山義隆提議，把釣魚島的行政地名，由“登野城”改為“尖閣”。

東網說，台外交部副發言人崔靜麟表示，外交部已第一時間從台北、東京兩地向日方了解事態；日方的單方面舉動，無助區域安全與穩定，盼日方審慎處理。崔靜麟強調，台方一貫主張以和平方式解決爭議，避免以單方面行為提升緊張情勢，籲日方秉持和平理性態度，自我剋制；台方今後將持續關注並及時採取必要作為，捍衛主權及漁民利益。