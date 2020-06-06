關於因新冠疫情言延期的中國國家主席習近平對日本進行國事訪問一事，日本政府基本決定不在2020年內進行，也將暫停協調習近平訪日相關日程。

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目前新冠病毒在日本依舊沒有完全平息，美中圍繞新冠與香港等問題尖銳對立，日本無論執政黨或是在野黨，無論左派還是右派，最近反對邀請習近平作為國賓訪日的呼聲很高，政府閣僚內部也出現對此採取謹慎態度的呼聲，首相官邸和政府內部越來越多人認為，“即便新型冠狀病毒疫情蔓延平息，習近平作為國賓訪日的環境也不成熟，應該推遲到明年春季以後”。也有人認為：隨着形勢的變化，也可能會無限期延期。

另外，最近中國方面在釣魚島一帶水空活動頻繁，並在5月上旬發生了史無前例的中國海警船追逐日本漁船事件，到5日為止，在釣魚島周邊水域連續53天發現中國海警船，日本防衛大臣中國方面的行動表示“有非常強烈的危懼感。”

日前，包括日本和美國在內的8個國家議員成立了意在牽制和包圍中國的議員聯盟，其中有美國、德國、英國、日本、澳大利亞、加拿大、瑞典、挪威及歐洲議會18名議員，他們稱“民主主義國家為了保衛我們共同的價值聯合起來的時候到了。”

這是一個專門對付中國的“跨國議會對華政策聯盟”(IPAC)，並宣布將通過集體戰略“對中國共產黨採取更為強硬的立場”。

聯盟中包括美國參議員魯比奧（Marco Rubio）、梅內德斯（Robert Menendez）和英國保守黨前黨魁鄧肯·史密斯（Iain Duncun Smith）、日本原防衛大臣中谷元等。日本的國內外環境對習近平訪日越來越不利。

日本外相茂木敏充在6月3日的BS富士電視台節目中表示，有關因新冠疫情延期了的中國國家主席習近平的訪日，預計將在11月以後成行。他稱，特朗普總統將七國集團（G7）峰會延期到9月以後將舉行，在七國集團峰會上要討論有關對於中國的對應和新冠病毒的對應等，七國集團（G7）峰會肯定是要先召開的，而11月預定舉行二十國集團（G20）峰會的日程也要在（習近平訪日）之前，因為要各種國際框架中展開形成輿論的活動”。