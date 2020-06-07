韓國慰安婦團體假賬風波鬧大 涉嫌者今陳屍家中

韓國警方今天表示，慰安婦援助團體「正義記憶連帶」附屬安養院「我們的和平之家」女負責人被發現陳屍家中。正義記憶連帶因遭控作假帳挪用公款，正遭到韓國檢方擴大調查。韓聯社與法新社皆沒有透露死者姓名。

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據韓聯社今天引據韓國京畿道坡州警察署7日消息，因涉嫌做假賬接受檢方調查的慰安婦團體“正義記憶連帶”所屬養老院“我們的和平之家”的負責人A某前一日被發現死於家中。警方表示，6日下午接到A某失聯的舉報後，警方和消防部門下午10時35分許到位於坡州市一公寓在衛生間發現A某遺體。警方表示，沒有外部侵入的痕跡，將聽取遺屬意見決定是否屍檢。據悉，A某近期向周圍的人透露遭檢搜查壓力很大。

據法新社今天報道說，韓國慰安婦團體陷假帳疑雲，附屬安養院院長陳屍家中。韓國慰安婦受害者李容洙5月7日召開記者會，指控正義記憶連帶未將捐款和政府補助金用於援助受害者，相關帳務爭議便如滾雪球般擴大。韓國公民團體隨後向檢方告發正義記憶連帶前理事長、現任國會議員尹美香和數名正義記憶連帶主管，指控他們侵佔、瀆職和詐欺。韓檢5月20日搜索正義記憶連帶的辦公室和「我們的和平之家」，帶回相關證據。

據韓國警方今天告訴法新社，60歲的「我們的和平之家」負責人據信是自盡。「她獨自一人回到家，且房門上鎖。」警方認為，應無他人涉入這名女院長的死亡。

法新社說，4月當選國會議員的尹美香，遭控侵吞公款購買數間公寓及支付女兒在美國學費。尹美香否認所有指控，但為「銀行作業錯誤」道歉。