特朗普縮減9500名駐德美軍是否影響韓國引關注

美國總統特朗普或因不滿防衛費分擔金等，下令到9月縮減9500名駐德美軍。美國與韓國目前也因美國駐軍費用分攤舉行談判，進展艱難。美國是否也威脅撤軍減員，據報道，韓國駐美國大使嗆說，“如今我們是可以（在中美之間）選擇的國家。”美國當局當即對此做出駁斥。

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據朝鮮日報今天報道特朗普縮減9500名駐德美軍是否會影響韓國。

當地時間5日，據《紐約時報》（NYT）等媒體報道稱，美國總統特朗普因不滿防衛費分擔金等，下令到9月縮減9500名駐德美軍。由此，駐德美軍規模將從目前的3.45萬人縮減至2.5萬人。據《路透社》報道稱，在縮減的兵力中，一部分將被重新部署到波蘭和其他同盟國，一部分則將返回美國。

報道引NYT評價稱，此舉為“同盟國應承擔更多防衛費”的“美國優先主義”的延長線。此外，此番決定是在上周德國總理默克爾拒絕特朗普的G7（七國集團）邀請後做出的，被指可能是特朗普的“報復”。據悉，特朗普並沒有事先通知默克爾撤軍的決定。

對此，NYT稱：“部分輿論預測特朗普還可能裁減駐韓美軍。”

據該報說，但韓國政府有關人士向朝鮮日報表示：“裁減駐韓美軍不在（尚未達成妥協的）韓美防衛費談判的考慮範圍內。”

朝鮮日報說，近日，韓國駐美國大使在特派記者座談會上稱：“如今我們是可以（在中美之間）選擇的國家。”對此，美國國務院當天在美國之音（VOA）節目中表示：“數十年前，韓國在放棄權威主義而接受民主主義時就已經做出了選擇。”