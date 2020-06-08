雖未加入8國議盟 安倍表態:“深切”關注香港局勢

日本首相安倍晉三今天表示，日本在“深切”關注香港局勢。他並強調保持“一國兩制”原則的重要性。此前共同社周日引述英國、美國和其他國家官員稱，日本已經決定不加入他們就港版國安法發表斥責中國的聲明。新的國安法可能威脅到香港特殊的自治權和自由。在5月28日中國通過法案的當天，日本發表聲明對中國的舉動表示關切，並召見中國大使表達了日方觀點。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，安倍晉三稱日本“深切”關注香港局勢。此前共同社周日引述英國、美國和其他國家官員報導稱，日本已經決定不加入他們就港版國安法發表斥責中國的聲明。新的國安法可能威脅到香港特殊的自治權和自由。但是，安倍晉三告訴議會，日本對此非常關切。

據安倍今天在議會中說，“無論從緊密的經濟關係還是人民的關係來說，香港都是極其重要的夥伴，因此維持原有的‘一國兩制’、並讓事態穩定且民主地推進非常重要。”

在5月28日中國通過法案的當天，日本發表聲明對中國的舉動表示關切，並召見中國大使表達了日方觀點。

該報道引述一位了解情況的政府消息人士說，日本之所以沒有參與發表聯合聲明，部分原因在於“通知的時間太倉促”，部分也是因為日本希望側重於七國集團(G7)的努力，而不是以簽署聯合聲明的方式行事。

據這位消息人士說，“日本的立場是獨立做自己該做的事，這一次首先是由於時間方面的限制，其次也是因為我們的基本立場是側重於通過G7的努力，”該人士補充說，日本獨立的行事立場得到其他國家的讚賞，而非受到指責。

據路透社，由於事屬敏感，該消息人士要求匿名。