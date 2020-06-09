日本大臣稱研究公開中國海警船追逐日本漁船錄像

日本沖繩北方擔當大臣衛藤晟一在6月9日的記者會上，談及在5月上旬中國海警船在釣魚島（日本名稱尖閣諸島）日本認為是“領海”的水域內追逐日本漁船的相關錄像，並表示希望和有關機關認真商談，公開相關錄像，現在正在對此問題進行研究。

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位於日本沖繩縣那霸市的日本第11管區海上保安本部5月9日宣布，中國海警船4艘進入日本稱為“尖閣諸島”的釣魚島水域，其中2艘，接近正在附近操作的日本漁船，並對日本漁船進行了追逐。

中國海警船日本時間5月8日下午4點左右起相繼駛入釣魚島日本認為是“領海”的水域，4點50分左右，在釣魚島的西南偏西約12公里的海面上接近日本漁船，當時日本漁船中有3人乘船，海上保安本部對此派出巡視船並向中方船隻用無線電發出警告，並進入日本漁船和中國海警船之間，現場一度陷入緊張的對峙狀態。

為此，日本外務省亞洲大洋洲局局長瀧崎成樹，打電話向中國駐日大使館公使郭燕提出強烈抗議，瀧崎成樹在電話中表示：“尖閣諸島是我國固有的領土。”駐北京的日本大使館也向中國外交部提出同樣的抗議。

而在5月11日的中國外交部的記者會上，發言人趙立堅在答記者問時說：

據了解，近日，中國海警在釣魚島海域例行巡航時，發現一艘日本漁船在中國領海內非法作業。中國海警船依法對其實施跟蹤監控，要求其立即停止有關活動，退出相關海域，並堅決應對了日本海保廳船隻在現場的非法干擾。中方已通過外交渠道就此向日方提出嚴正交涉，敦促日方立即停止侵權行為。

衛藤晟一在6月9日的記者會上強調：中國公用船的數量在增加，目前情況十分嚴峻，為了漁民能安全捕魚，不得不對所有的事情進行考慮。