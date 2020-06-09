韓國法院拒簽逮捕李在鎔司法令

韓國一法院發言人在聲明中表示，該法院周二拒絕了檢方對於向三星電子副會長李在鎔發出逮捕令的請求。韓國檢方上周四表示,他們已要求對三星集團領導人李在鎔和兩位前公司高管發出逮捕令。這是檢方對2015年一項備受爭議的併購案以及會計欺詐指控所進行調查的一部分。

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據路透社今天報道稱，韓國法院拒絕了檢方對三星繼承人李在鎔發出逮捕令的請求。韓國檢方上周四表示,因上述人員涉嫌操縱股價和做偽證以及其他犯罪行為而尋求該逮捕令。

據韓聯社今天報道稱，韓國首爾中央地方法院9日駁回檢方對三星電子副會長李在鎔的批捕申請，決定不予批捕。

法院的逮捕必要性審查結果出爐後，在位於京畿道義王市的首爾看守所等候的李在鎔隨即返家。檢方對前三星未來戰略室室長（副會長）崔志成、戰略組組長（社長）金鐘重的批捕申請也被駁回。

據首爾中央地方法院首席法官元貞淑當天表示，檢方提出的逮捕嫌疑人的必要性和合理性不夠充分。案件的基本事實已被查清，檢方還掌握了相當多的證據，但嫌疑人是否負有責任及其程度經審理做判斷較為妥當。

報道稱，首爾中央地方檢察廳4日向法院提請批捕李在鎔、崔志成、金鐘重，指控該三人涉嫌進行《資本市場法》規定的不正當交易、操縱市場、違反上市公司外部審計相關法律規定。檢方認為，從三星旗下三星物產和第一毛織於2015年合並，到此後三星生物製劑會計造假的一系列過程都是在為李在鎔接班營造有利環境。檢方將進一步調查李在鎔在多大程度上介入操縱市場和會計造假。但李在鎔方面日前向檢方申請召開調查審議委員會會議，要求審議委判斷公訴是否妥當，這可能為檢方今後的調查帶來一定的困難。