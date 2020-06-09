韓國瑜尊重人民意志不抗訴

被罷免的高雄市長韓國瑜今天下午在個人臉書貼文指出，“罷免的結果我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。”

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據中央社今天報道稱，遭罷免後韓國瑜說：尊重人民意志不提訴訟。

遭罷免的高雄市長韓國瑜9日上午在四維行政中心主持任內最後一次市政會議後，與團隊在市府大門前拍攝“畢業照”，頻頻揮手向支持者致意。韓國瑜今天下午在個人臉書貼文指出，“罷免的結果我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。”

消息說，韓國瑜並期盼大家能將寶貴的資源與力量放在關心弱勢族群生活、下一代的教育、以及疫情後台灣的振興方面，這才是台灣社會最必須被正視的一塊。

中央社說，被罷免的高雄市長韓國瑜今天表示，不會提出訴訟。行政院發言人丁怡銘說，尊重韓國瑜的權利，若中選會公告罷免結果，政院基於避免市政空轉，會儘快派任代理市長。

高雄市長韓國瑜罷免案6日過關，成為首位被罷免的直轄市長，依法最晚12日解除市長職務，且未來4年不得再參選高雄市長。

韓國瑜所遺任期超過2年，依法最晚要在9月12日前補選，期間高雄市長將由行政院派員代理，至補選完成。不過，若韓國瑜提起罷免無效的訴訟，依法訴訟期間不得舉行補選。

中央社說，韓國瑜下午在個人臉書貼文指出：“罷免的結果我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。”