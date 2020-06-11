日法外長舉行會談討論香港問題

日本外相茂木敏充在日本時間6月10日午後10時開始與法國外交部長勒德里昂舉行約40分鐘的電話會談，對於中國在香港導入涉港《國安法》等進行了討論。

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關於香港的局勢，雙方對於中國全國人民代表大會通過涉港《國安法》的決定都表示非常擔心，並一致同意在七國集團等框架內緊密合作。

雙方還討論良好的日法關係，並確認了為在新型冠狀肺炎平息以後重啟兩國的交流緊密合作。

茂木敏充曾在中國全國人民代表大會通過涉港《國安法》的決定後的5月28日傍晚舉行記者會指出：這次中國全國人民代表大會有關香港的決定，是在國際社會和香港市民的強烈擔憂中進行的，對此及其與此相關聯的香港局勢表示深深的憂慮。

日本首相安倍晉三在10日的眾院預算委員會會議答疑時表示，對於中國決定在香港引入涉港《國安法》一事，將以發表七國集團共同聲明為目標加以努力，並表示日本力爭成為牽頭人。

6月10日，中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會。有記者問及有關日本首相安倍晉三表示日本希望在下次的七國集團外長會上起草一份有關涉港《國安法》及“一國兩制”情況回應的聯合聲明，中方對此有何回應？

華春瑩表示，我們注意到有關報道，已經就此向日方表達嚴重關切，中國全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機製作出決定，完全屬於中國內政，任何外國無權干涉，有關國家應該遵守國際法和國際關係基本準則。