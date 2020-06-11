樸槿惠親信干政案主犯終審獲刑18年 罰款200億韓元

自首爾方面消息，韓國大法院6月11日表示，最終裁定駁回前總統樸槿惠政府親信干政案主犯崔順實（現名崔瑞元）的上訴，維持重審判決。由此，崔順實最終獲刑18年，罰款200億韓元，追繳金63億韓元。

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據韓聯社報道，法庭宣判當天，崔順實以赴醫院就診為由未出庭。她被控涉嫌與樸槿惠共謀從三星電子副會長李在鎔處收受賄賂用於其女馬術訓練、強制要求50多家大企業為她所控制的財團捐款等多項罪名於2016年11月被檢方以18項罪名起訴，其中13項罪名與樸槿惠構成共謀關係。而在時隔3年7個月後，此案得以最終判決。

報導指，一審法院判處崔瑞元有期徒刑20年、罰金180億韓元（約合人民幣1.07億元），二審則判處有期徒刑20年、罰金200億韓元。韓國大法院全員合議庭2019年8月認定對崔瑞元的部分索賄指控不成立，並發回首爾高等法院重審。二審重審判決其有期徒刑18年、罰金200億韓元，並追征犯罪所得63億韓元。

但崔瑞元不服判決，堅稱自己清白無罪，並於今年2月18日提起上訴。最終，法院判處崔瑞元有期徒刑18年，並處罰金200億韓元，追繳63億韓元。