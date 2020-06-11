巴基斯坦疫情惡化 世衛主張局部封城

在歐洲和美國部分地區開始放寬疫情管制之際，世界某些地區的疫情則在加重。世界衛生組織指出，在巴基斯坦這一擁有兩億多人的全球第五人口大國，冠狀病毒疫情發展在加速。

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本台法廣RFI法文報道指出，官方數字顯示，巴基斯坦現有患者近11萬7千2百人，2千3百多人死亡。由於缺乏檢測，這一數字被認為嚴重低估。世界衛生組織(OMS)主張要採取局部封城措施，控制病毒蔓延。

據本台法語記者Sonia周四（2020年6月11日）發自伊斯蘭堡消息，在封城與恢復工作交叉之間，這是世界衛生組織對巴基斯坦旁遮普省（Punjab）和信德省(Sindh),這兩個深受疫情影響ˎ人口大省的建言。當地許多醫院已不堪負荷，醫護人員在崗位上忙的喘不過氣來，醫療體系難以為繼。

不過，聯邦政府依然拒絕強制實施全面封城。總理在疫情初期曾表示，如果說禁足可以挽救生命，那也會餓死人。巴基斯坦有數以千計的勞動者在生活上是過一天算一天。然而，在三月底，一些城市曾毅然採取封城舉措。

巴基斯坦七月底可能再現疫情高峰

在六月初，所有的限制都已取消，商店也已重新開張，餐館也是如此，但只做外賣。學校則依然沒有開門。疫情加速之際，只有少數民眾在公共場所戴口罩。下次疫情高峰預計是在7月底。信德省首席部長表示，地方政府不想結束封城，但聯邦政府做出了相反的指示，他們也沒辦法。

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