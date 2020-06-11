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Coronavirus/世衛組織/亞洲/巴基斯坦

巴基斯坦疫情惡化 世衛主張局部封城

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Dans les rues de Karachi, comme dans le reste du Pakistan, les restrictions ont été levées début juin 2020. 巴基斯坦已在6月初解除限制。
Dans les rues de Karachi, comme dans le reste du Pakistan, les restrictions ont été levées début juin 2020. 巴基斯坦已在6月初解除限制。 © Asif HASSAN / AFP 法新社 les restrictions ont été levées début juin 2020 au Pakistan.
作者： 尼古拉

在歐洲和美國部分地區開始放寬疫情管制之際，世界某些地區的疫情則在加重。世界衛生組織指出，在巴基斯坦這一擁有兩億多人的全球第五人口大國，冠狀病毒疫情發展在加速。

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本台法廣RFI法文報道指出，官方數字顯示，巴基斯坦現有患者近11萬7千2百人，2千3百多人死亡。由於缺乏檢測，這一數字被認為嚴重低估。世界衛生組織(OMS)主張要採取局部封城措施，控制病毒蔓延。

據本台法語記者Sonia周四（2020年6月11日）發自伊斯蘭堡消息，在封城與恢復工作交叉之間，這是世界衛生組織對巴基斯坦旁遮普省（Punjab）和信德省(Sindh),這兩個深受疫情影響ˎ人口大省的建言。當地許多醫院已不堪負荷，醫護人員在崗位上忙的喘不過氣來，醫療體系難以為繼。

不過，聯邦政府依然拒絕強制實施全面封城。總理在疫情初期曾表示，如果說禁足可以挽救生命，那也會餓死人。巴基斯坦有數以千計的勞動者在生活上是過一天算一天。然而，在三月底，一些城市曾毅然採取封城舉措。

巴基斯坦七月底可能再現疫情高峰

在六月初，所有的限制都已取消，商店也已重新開張，餐館也是如此，但只做外賣。學校則依然沒有開門。疫情加速之際，只有少數民眾在公共場所戴口罩。下次疫情高峰預計是在7月底。信德省首席部長表示，地方政府不想結束封城，但聯邦政府做出了相反的指示，他們也沒辦法。

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