安倍晉三：日本願接收香港金融業及其他領域人才

中國全國人大推行港版國安法立法引發廣泛爭議和國際關注。日本首相安倍晉三6月11日建議指，隨著中國對香港實施國家安全立法，日方將推動政策尋求接收從事金融業和其他專業領域的香港居民。

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據《日經新聞》報道，安倍晉三當天在日本國會參議院預算案會議上接受質詢時表示，“日本一直歡迎包括香港在內的具有專業技術能力的外國人才，並將繼續積極地吸引專業人才”。安倍指出，“對於東京來說，保持金融業的吸引力十分重要，東京會繼續發展成為一個彙集來自世界各地的人才、信息和資本的國際都市”。他並指，“需要引進更多的人才，才能將東京變成金融中心”。

會議上，安倍晉三重申，日本深切關注香港局勢，日方希望在稍後的G7峰會主導發表共同聲明，並將與有關國家協調作出適當回應。同樣對收留出走港人問題，英國首相約翰遜日前多次強調，中國強推港版國安法違背了《中英聯合聲明》所規定的國際義務，若北京仍執意推進立法進程，“英國將別無選擇”，而會修訂英國國民（海外）護照 （BNO ）持有者的居英條件；由每年 6 個月的居留期，改為可延續的 12 個月居留，並准許工作或讀書，作為長遠獲取永久居英權的方式。

英國外交大臣拉布則在近日接受天空新聞採訪時透露稱，他曾與“五眼聯盟”外長探討過在需要時接待港人的可能。此外，台灣總統蔡英文、美國務卿蓬佩奧等曾於近期作出過歡迎，或考慮接待港人的表態。