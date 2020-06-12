朝鮮：美朝新加坡歷史性峰會催生的希望已成噩夢

資料圖片：2018年6月12日，朝鮮領導人金正恩與美國總統特朗普在新加坡會晤。這是美國自韓戰以來首次有在職總統與朝鮮領導人會晤。

美朝兩國領導人新加坡歷史性峰會兩周年之際，朝鮮當局12日嚴辭抨擊美國“虛偽”，對兩國關係沒有實質性進展表達遺憾，認為看不到有何必要繼續維持金正恩與特朗普的個人交往。

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的確，兩年前，美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩6月12日在新加坡的會晤曾讓高度緊張的朝鮮半島局勢朝鮮緩解。但兩年之後，圍繞朝鮮核問題的談判陷入僵持。朝鮮當局連日來不斷抨擊美國，周五，朝鮮外相李善權（Ri Son Gwon）更是以幾個月來少有的嚴厲措辭，批評美國政府“虛偽”，稱在2018年新加坡峰會上萌生的希望如今已經變成噩夢。

2018年的新加坡會晤是美國現任總統與朝鮮領導人的首次會晤。峰會之後，特朗普曾在推特上發言稱，朝鮮已經不再構成核威脅。

但事實上，美朝圍繞朝鮮核問題的談判始終沒能取得實質性進展。2019年2月底，特朗普與金正恩在河內再次會晤，但兩人不歡而散。同年6月，兩人在韓朝分界地板門店再度握手，但相關談判仍然沒有走出僵持。儘管美國外交系統仍然堅持說朝鮮承諾放棄核武庫，但朝鮮方面並沒有具體行動。美國也始終維持對朝鮮的各項經濟制裁。2020年初，平壤宣布解除此前暫緩核試驗的承諾。

朝鮮官方媒體朝中社12日引述外相李善權的聲明指出，沒有什麼比空洞的承諾更虛偽。李善權在聲明中指責美國一方面聲稱要改善兩國關係，另一方面又想推翻朝鮮政權。在他看來，兩年前對美朝兩國改善關係的高度期待，如今已經變成失望，兩國關係正快速惡化。他因此看不到有什麼理由繼續維持特朗普與金正恩的個人關係。

他還表示，結果是，朝鮮半島如今成為全球最危險的熱點地區，發生核戰爭的危險揮之不去。

在此之前，美國國務院發言人曾對韓國通訊社表示，美國仍然願意與朝鮮對話，對當成一項平衡的協議，持開放靈活的態度。