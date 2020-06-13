Coronavirus – 印尼警方嚴防搶盜遺體

東南亞國家印度尼西亞決定加強對停屍房的安全警戒。在發生系列事故後，印尼全境已有33人被捕，起因是由於盜竊感染病毒後離世親人的屍體，為了讓死者得以按傳統形式安葬。

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據本台法廣RFI今天2020年6月13日周六的法文報道，自疫情大流行以來，印尼當局嚴格遵守衛生規範。新冠病毒患者的遺體都必須用塑料薄膜包裹，即不讓死者的親人瞻仰，也不讓別人碰觸，還要儘快入土。在墓地，家屬們與逝者匆匆永別，有時連做祈禱的時間都不夠。對此，逝者家屬感到撕心裂肺，認為這種做法不人道。因為，根據穆斯林傳統，逝者下葬之前要沐浴凈身。

印尼多座醫院受到衝擊

傳聞說，一些被迅速下葬的逝者死因並非由於感染了Covid-19冠狀病毒，這激化了緊張氣氛。導致印尼Célèbes首府望加錫（Makassar） 的多座醫院於本周遭到衝擊。當地居民想要強行取回死於感染Coronavirus冠狀病毒親人們的遺體。

類似事故也發生在印尼第二大城市泗水(Surabaya)和臨近首都雅加達（Jakarta）的地區。遭傳喚者被控違反隔離規定，面臨最高被判入獄七年的刑期。

印尼疫情尚未得到控制。時至今日，官方數字顯示，印尼現有3萬6千多個確診病例，超過2千人病亡。科學界人士認為，這一數字被認為嚴重低估，印尼的檢測率為全球最低之一。

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