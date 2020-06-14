澳男子運毒在華被判死刑 澳部長：不一定與兩國摩擦有關

中國廣州市中級人民法院6月13日發聲明指，一名澳大利亞男子因走私毒品一審判處其死刑，並沒收個人所有財產。對此，澳大利亞貿易部長伯明翰（Simon Birmingham ）14日在受訪時，被問及對這一澳洲男子的量刑是否是中方對中澳摩擦的報復行為時，他則回應指，“我們不一定需要這樣看”。

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據法院聲明顯示，2013年12月31日，涉案男子卡姆·吉萊斯比（Karm Gilespie）從廣州白雲機場口岸出境，海關工作人員在其託運的行李中查獲甲基苯丙胺（冰毒）7500多克。澳大利亞政府隨後對這一宣判結果加以證實。堪培拉方面發布聲明回應指，“澳大利亞外交與貿易部正在向在中國遭拘押的澳籍人士提供領事協助”。聲明稱，“我們就獲知對他案件的宣判感到十分悲傷，澳大利亞反對在任何情況下對任何人實施死刑”。

伯明翰在接受天空新聞採訪時談及這一問題指，澳大利亞譴責使用死刑，並將繼續向吉萊斯比提供領事協助及為他出面做代表工作。他提到，“澳大利亞的法律不適用於海外，其他國家的懲罰要嚴厲得多，尤其是在販毒等問題上。”隨後，當被問及是否認為這一事件與中國和澳大利亞之間出現的一些政治摩擦有關，是否是中方所採取的報復行為時，伯明翰則回答稱， “我們不一定需要這樣看。”

同樣在採訪中，伯明翰再次呼籲希望與中方就兩國間的貿易問題儘早進行對話。他此前曾透露指，中國商務部的官員並未對他提出的探討邀請加以回應。另就北京方面指控澳大利亞在疫情中種族主義滋生，特別是對華人和亞裔不利的指責，伯明翰則回應稱，“對於那些來到這裡，機會嘗試澳大利亞方式的生活（的人來說），作為一個國家我們提供高質量的教育，一個極好的生活方式；當然還有一個很安全的環境”。

針對中國政府多部門對民眾和學生赴澳大利亞留學及旅遊發出的否定性表態。伯明翰在採訪中指，過去數年來中方也發出過類似的警告，但並沒有阻止中國留學生和遊客來到該國。伯明翰稱，當新冠肺炎疫情給國際旅行造成的限制放鬆後，願意在適當時機到訪中國。他提出，“但我認為對待國家之間的分歧應是通過對話和公開討論的方式”。他續稱，“我希望能看到中國能同意這樣做，理想而言，早比晚好。這不需要等着訪問，它可以通過視頻峰會的形式進行，通話或（其他方式皆可）”。