朝鮮或軍事威脅韓國 首爾加強防衛

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹金與正警告會針對韓國進行報復，可能包括軍事行動，朝韓間圍繞脫北者問題的緊張關係再度升溫。針對平壤新的威脅，韓國軍隊加強了邊境地區的對朝監視狀態。駐韓美軍的RC-12X“護欄”偵察機當天也連續第三天升空收集朝鮮情報。韓軍人士稱，迄今為止，非軍事區的朝軍前沿哨所和西海岸的火炮陣地還沒有異常動靜。

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據路透社報道，朝鮮警告將針對脫北者問題進行報復，或包括軍事行動。金與正周六通過國家通訊社--朝中社發表了一份聲明，提出了上述警告。金與正是金正恩的最高助手之一。據金與正說，“我行使委員長同志和黨和國家賦予的權限，已指示有關對敵工作部門斷然實施下一階段行動。”

金與正沒有在聲明中解釋下一步行動會是什麼。韓國方面在幾天前針對一些脫北者採取法律行動，後者利用氣球或漂流瓶穿越重兵把守的邊境，向朝鮮運送大米和反朝傳單等物資。朝鮮表示，對脫北者的行為感到憤怒，並在過去一周切斷朝韓聯絡熱線，同時威脅關閉雙方政府間的聯絡辦公室。

作為改善與朝鮮關係努力的一部分，韓國總統文在寅領導的政府已試圖制止向朝鮮運送大米和反朝傳單的行為，脫北者抱怨稱，他們受到了避免批評朝鮮的壓力。

青瓦台表示，周日，安全和外交高官出席了韓國國家安全委員會(NSC)舉行的一次會議，“檢視(朝鮮)半島的現狀”，但未詳細說明。

該報道說，韓國統一部和國防部分別發表聲明，要求朝鮮尊重韓朝過去達成的協議。韓國國防部稱，軍方已準備好應對“所有情況”，並稱正密切關注朝鮮軍方的行動。

據分析師表示，在無核化談判陷入僵局之際，朝鮮似乎在利用傳單問題向韓國施加壓力。

據韓聯社今天報道，朝鮮勞動黨第一副部長金與正發表談話強烈暗示將對韓進行軍事挑釁後，韓軍加強了邊境地區的對朝監視狀態。軍方消息人士15日表示，除北部前沿防區外，還向空中和海上出動偵察力量密切監視朝軍動向，特別是邊境地區。最前線地帶動用了紅外熱成像系統和信號情報（SIGINT）監聽分析裝備，空中和海上則動用“和平之眼”預警機和宙斯盾驅逐艦。

據韓軍人士稱，迄今為止，非軍事區的朝軍前沿哨所和西海岸的火炮陣地還沒有異常動靜。