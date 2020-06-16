中印邊境嚴重衝突 印方稱官兵增至20死

印度與中國部隊15日晚在拉達克（Ladakh）發生暴力衝突導致死傷後，引起印度民間的憤怒，一些政治人物也要求採取報復。中印部隊邊界衝突，印度官兵增至20死。印度陸軍6月16日表示，印度與中國部隊15日晚在具爭議性邊界地帶爆發衝突後，印度官兵喪生人數已增至20人。《環球時報》記者稱解放軍也有傷亡。

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印度陸軍在聲明中說，在1名軍官及2名士兵喪生後，又有17名官兵傷重不治。 聲明中說，雙方在爆發衝突地區的部隊已分隔開。

印度陸軍發言人稍早發表聲明指出：“昨天（周一）晚間發生一場暴力對峙，造成雙方人員傷亡。印度方面的人命損失包括1名軍官及2名士兵。”聲明又說：“雙方高階軍官正在開會以緩和局勢。”

印度陸軍發出聲明證實，印度與中國部隊15日晚在加勒萬谷（Galwan Valley）發生暴力對峙事件，雙方都有人員傷亡，印度方面有的說死了20人；而最初消息顯示，有1名軍官和2名士兵喪生。

印度軍方消息人士說，包括死亡的上校軍官和2名士兵都是被石頭砸死，雙方沒有使用槍枝等武器。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）針對此事召集國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）等軍方高階軍官討論當前局勢，此外，外交部長蘇傑生（S Jaishankar ）也出席這場會議。

辛格下午向印度總理莫迪簡報邊境對峙僵局的最新局勢，並報告雙方衝突後所採取的措施。

印度媒體報導，這是中國部隊1975年在阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）伏擊印度巡邏部隊造成傷亡以來，印度部隊與中國部隊發生衝突的首起印度部隊人員傷亡事件。

此事引起印度民間的憤怒，許多印度網友推文批評中國，一些印度政治人物也要求報復。

印度最大反對黨國大黨資深國會下院議員周德里（Adhir Ranjan Chowdhury）推文表示，印度的士兵和軍官成為中國肆無忌憚“入侵”行動的受害者，“我們需要適當的報復、報復、報復”。

旁遮普省（Punjab）省長阿瑪林德‧辛赫（Amarinder Singh）也推文說，印度政府是時候採取一些嚴厲措施了。每次印度這方送出軟弱的信號，就讓中國做出更加好戰的回應。

不過，《環球時報》總編輯胡錫進則推文說，根據他的了解，中國部隊在15日晚的加勒萬谷衝突中有人員傷亡，呼籲印度不要妄自尊大，把中國的自我剋制視為軟弱，中國不想與印度發生衝突，但也不畏戰。

胡錫進稱，“據老胡緊急向知情人士了解，我方也有人員傷亡。我要在這裡對印度人說，千萬不要把中國的剋制誤判為軟弱，千萬不要在中國面前傲慢自大。中國確實不想與印度衝突，但決不怕衝突。希望印度不要忘記歷史教訓，保持自知之明。若它在中印邊境地區挑起更大衝突，對它自己和對地區都不可能有任何好處。希望它不要從中國這裡討進一步的教訓。”

中國外交部發言人趙立堅則在北京的例行記者會答覆媒體詢問時呼籲印度，“不要採取單方面行動挑起事端”。趙立堅指控印度士兵違背中印共識，兩次越過邊境線，“挑釁和攻擊中方人員，導致雙方部隊發生嚴重肢體衝突”。