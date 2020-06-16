平壤怒炸兩韓聯絡辦公室 邊境增緊張

平壤與首爾溝通重要機構即位於開城的韓朝聯絡辦公室於當天下午2點49分被朝方爆破。當天從韓國邊境也能肉眼觀察到傳出巨響的開城工業園區方向冒出濃煙。京畿道坡州市台城洞一名目擊者說，聽到爆炸聲，看到好大的煙，像是着了火。朝鮮威脅動用軍事懲罰韓國空飄宣傳傳單，韓朝兩國均可能加強邊境兵力與警戒。

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據韓聯社今天說，韓國統一部16日表示，位於開城的韓朝聯絡辦公室於當天下午2點49分被朝方爆破。6月16日下午，從京畿道坡州市台城洞自由之村北望朝鮮，只見開城工業園一帶冒出濃煙。

據2018年4月27日韓朝首腦板門店宣言於同年9月揭牌的韓朝聯辦在開設19個月後退出歷史舞台。朝鮮勞動黨第一副部長金與正13日發表談話稱，在不久的將來，韓方將會看到毫無用處的韓朝聯辦坍塌成一片廢墟的情景。預告爆破僅過三天，朝鮮就付諸行動。

據消息說，當天從韓國邊境也能肉眼觀察到傳出巨響的開城工業園區方向冒出濃煙。京畿道坡州市台城洞一名目擊者說，聽到爆炸聲，看到好大的煙，像是着了火。

為防範韓朝軍事分界線（MDL）地區擦槍走火，韓軍正在加大對朝監視戒備力度，並要求最前線指揮官各就各位指揮邊防部隊。朝軍總參謀部當天上午發表公報暗示重新進駐據韓朝協議解除武裝的軍事緩衝區。