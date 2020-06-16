日本停止部署美國迎擊導彈“陸基宙斯盾系統”

日本防衛相河野太郎6月15日在防衛省向媒體表示，將停止在秋田縣和山口縣推進部署陸上導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”計畫，而在6月16日的眾議院安全保障會議上，河野太郎就此解釋說：決定部署的當時雖然也是正確的，但是考慮到成本和時期，不能說是合理的判斷。

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“陸基宙斯盾系統”是日本在朝鮮頻發導彈的2017年12月決定從美國引入日本。當時日本方面向美國傳達，將引進原本搭載於宙斯盾艦的攔截導彈“陸基宙斯盾系統”（Aegis Ashore），使日本現在的雙重導彈防禦系統進一步升級為三重導彈防禦系統。這款迎擊導彈是攔截彈道導彈的新式武器，射程達2000公里，在一艘宙斯盾裝載，射程可以覆蓋日本全國，也可以從日本近海的宙斯盾艦上攔截打向美國的中遠程導彈。

目前，美國的“薩德”高層末端反導系統現已落戶韓國，如果日本再配置“陸基宙斯盾系統”，美國便在東北亞地區擁有了完整的三重導彈防禦系統，在韓國，“愛國者”為低層末端反導系統；“薩德”為高層末端反導系統；“宙斯盾”系統則為海基中端防禦體系。在日本，“愛國者”反導系統為低層末端反導系統，“宙斯盾”系統則為海基中段防禦體系，而“陸基宙斯盾系統”,在海基中段防禦體系攔截失敗後進一步進行中段攔截，可謂天網重重。

但是日本在後來的調研中發現，布署“陸基宙斯盾系統”存在攔截導彈發射後無法切實讓助推器部分落在自衛隊演習場內或海上的技術問題，難以確保周邊民房等的安全，而且日本方面5月下旬得知，無法通過修改軟件應對，而是需要修改硬件。

因此河野15日表示“考慮到成本和部署時期，將停止程序”。並說此事已於12日向首相安倍晉三報告。

安倍政府原本推進在秋田、山口兩縣配備“陸基宙斯盾系統”，力爭2025年實現，但是目前該系統對朝鮮和中國的最新導彈是否有效仍留有疑問，目前中朝高超音速導彈和難以被雷達發現，並能夠在短時間內迅速改變軌道的導彈技術不斷進步，對於這些新型導彈“陸基宙斯盾系統”是否能夠對應也是個問題，因此日本也在考慮投入巨資配備，將來是否能夠真的發揮作用。