朝炸毀兩韓聯絡辦公室 美讓朝方不要“適得其反”

朝鮮6月16日炸毀兩韓邊境的南朝鮮聯絡辦公室大樓，導致南朝鮮緊張情勢升高，克里姆林宮呼籲雙方克制。華盛頓敦促平壤避免進一步的“適得其反”的行為。克里姆林宮（Kremlin）發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：“這是個令人擔憂的問題，我們敦促各方克制。”他又說，俄羅斯將密切注意情勢發展。他表示，克里姆林宮目前沒有計畫舉行任何高層會談。

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靠近兩韓邊境的開城工業區16日傳出爆炸聲並冒出黑煙。南韓統一部證實，朝鮮在16日下午爆破位於開城的南朝鮮共同聯絡辦公室。

朝鮮領導人金正恩權勢日增的妹妹金與正上周末曾警告，很快就會見到“沒有用的南北共同聯絡辦公室完全倒塌”。美國政府官員說，朝鮮炸毀開城的兩韓聯絡辦公室後，美國政府與南韓當局保持“密切協調”。朝鮮此舉使得兩韓間緊張情勢升高。

路透社報導，這位美國官員說：“我們知道朝鮮摧毀了開城的聯絡辦公室，目前與盟友大韓民國保持密切協調。”

朝鮮上周威脅，如果脫北者持續發送傳單到朝鮮，將會採取反制行動。結果16日就炸毀了兩韓為改善關係而在朝鮮開城設立的聯絡辦公室。

朝鮮此舉意味南韓總統文在寅誘引平壤合作的努力受到重大挫敗。美國總統特朗普原本希望能說服朝鮮放棄核武，並對外面的世界開放，似乎也同樣受到打擊。

美國國務院尚未就此事發表評論，但宣布處理朝鮮事務的最高官員副國務卿比根（Stephen Biegun）17日將陪同國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）前往夏威夷。

消息人士說，蓬佩奧周三將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談，議題包括朝鮮問題。