中印外長熱線 為軍事衝突降溫

中國與印度部隊在15日晚間發生邊境衝突，造成人員傷亡。中國外交部長王毅在17日晚間與印度外長蘇傑生熱線，王毅指出，雙方應照領導人達成的共識，通過既有機制，就妥處邊境事態加強溝通協調，共同維護邊境的和平安寧；蘇傑生也表示，要通過對話和平解決爭端，緩和緊張局勢。

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中國外交部17日晚間發布訊息，王毅表示，15日晚間，印度一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

王毅說，印軍的這一冒險行徑嚴重違背雙方有關邊境問題達成的協議，嚴重違反國際關係基本準則，中方再次向印方表示強烈抗議。中國方面要求印方對此開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生。印方務必不要對當前形勢做出誤判，務必不要低估中方維護領土主權的堅定意志。

王毅強調，中印雙方都是10億級以上人口的新興力量，加快實現自身發展振興是各自肩負的歷史使命。為此，雙方相互尊重、相互支持是正道，符合雙方的長遠利益；相互猜忌、相互摩擦是邪路，違背兩國人民的根本願望。

王毅說，雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，通過中印邊界特別代表會晤機制、邊防部隊會晤機制等既有管道，就妥處邊境事態加強溝通協調，共同維護邊境地區和平與安寧。

蘇傑生介紹了印方的立場，並表示印方願從兩國關係大局出發，與中方落實好兩國領導人共識，通過對話和平解決邊境地區爭端，緩和邊境地區緊張局勢。

中國外交部的訊息指出，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降溫，並根據雙方迄今達成的協議，維護邊境地區的和平安寧。