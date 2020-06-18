印度為邊境致死士兵下葬 反華情緒升高 傳軍隊獲應對授權

中印邊界發生衝突事件，雙方傳出數十人死傷。印度18日對死去的軍人舉行隆重葬體。印度民間則已陸續出現反中情緒，在新德里有民眾手持塗污習近平及解放軍圖像遊行至中國大使館示威，更焚燒習近平圖像，更表示需要抵制中國貨，有人憤然將中國制電視丟下再給人踐踏。印度與中國高層試圖將緊張降溫。

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據上報今天報道稱，中印衝突，《CNN》稱解放軍以狼牙棒偷襲印軍，印度湧現反中浪潮。

中印軍隊15日晚間在具主權爭議的高海拔拉達克地區（Ladākh）邊界爆發數十年來最嚴重衝突，印度軍方已將死亡人數修正為20人，印度歷史最久且發行量最大的《印度時報》（The Times of India）更指出，至少有63人遭到殺害，其中有43人為解放軍。

美國《有線電視新聞》（CNN）引述印度消息，解放軍持狼牙棒對印軍進行偷襲，更有印度軍人遭打傷跌入河中死亡。衝突發生後翌日，中國《央視》還刻意播出解放軍在西藏軍演的片段，令事件持續升溫中。

據該報道，衝突發生後，《央視》17日釋出中國外長王毅與印度防長辛格（Rajnath Singh）熱線的消息，抗議印軍蓄意挑釁造成人員傷亡，對此提出嚴重抗議並敦促不要“對當前情勢誤判”。

辛格隨後與印度外交部長與軍方會面後，傳出授權軍隊“可在緊急情況下開火”的消息，印度外交部急發聲明，指中國試圖單方面改變（界線）現狀，最後發生衝突，又稱若中國恪守高層協議，傷亡原可避免。印度總理莫迪（Narendra Modi）17日發表講話，對事件中死去的軍人感到自豪，強調他們不會白白犧牲，指印度不會在領土上作出妥協，並強調國家主權及統一十分重要，又指印度希望和平，但若被煽動，印度將不措一切代價作出回應，印度18日對死去的軍人舉行隆重葬體。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）引述印度軍方消息，事件起因是由於解放軍在加勒萬河谷（Galwan River）興建建築物，印度軍隊到場拆走，中國軍人隨後手持石頭及狼牙棒夜襲，與沒有準備印軍爆發衝突。《CNN》同時獲得Planet Labs，Inc當日的衛星圖像，顯示衝突地點出現大批軍車及兩組建築物，但無法得知建築物及軍車誰屬。

據該報道，印度民間則已陸續出現反中情緒，在新德里有民眾手持塗污習近平及解放軍圖像遊行至中國大使館示威，更焚燒習近平圖像，更表示需要抵制中國貨，有人憤然將中國制電視丟下再給人踐踏。