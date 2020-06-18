朝鮮火爆或因瀕臨崩潰? 平壤再提火海威脅首爾

朝鮮近期之所以對韓國發動如此高強度的挑釁，包括炸毀韓朝共同聯絡辦公室，大肆譴責文在寅等，朝中社當天再次提到“讓首爾變火海”，這是朝鮮自2017年8月以來首次提到要將首爾變成火海。據有分析指原因是朝鮮糟糕的經濟情況，以致於“平壤精英層民心”也出現了動搖。

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據朝鮮日報今天報道，對朝制裁和新冠疫情使平壤瀕臨崩潰。該報道指有分析認為，朝鮮近期之所以對韓國發動如此高強度的挑釁，包括炸毀韓朝共同聯絡辦公室，大肆譴責文在寅等，原因是朝鮮糟糕的經濟情況，以致於“平壤精英層民心”也出現了動搖。由於制裁長期化加之新冠疫情，內部的動搖和不滿情緒高漲，朝鮮政府遂將狀況惡化的責任轉嫁給外部“敵人”並展開誹謗戰。朝鮮勞動黨第一副部長金與正在17日的談話中稱：“為了讓我們的人民知道情況，我今天又引爆了言論炸彈。”有觀測認為，此舉也旨在安撫不安的民心。而朝鮮談“民心”可謂是前所未見。

專家分析認為，朝鮮目前的經濟情況是金正恩2011年12月執政以來最糟糕的。首爾大學經濟系教授金炳延（音）表示：“對朝制裁自2017年起大幅加強，兩年間朝鮮經濟出現萎縮，加之去年的豬瘟和今年的新冠疫情”，“有消息稱，最近平壤市民的配給量也減少了。”據悉，私有財產蒸發也導致了朝鮮民心出現動搖。

據高麗大學教授稱：“朝鮮的對華貿易依賴度高達95%，幾乎是壓倒性的，但中朝貿易因新冠疫情全面中斷”，“實際上朝鮮經濟被扼住了命脈，外彙和糧食都已經見底，甚至連精英層都過得挨餓度日。”

自由亞洲電台（RFA）援引平壤消息人士的言論報道稱：“朝鮮糧食短缺嚴重，連平壤市黨市政府機構幹部都拿不到配給。”曾擔任國情院第一副部長的京畿大學客座教授南柱洪（音）表示：“金正恩想說造成當前國家危機的不是自己的失政，而是韓國的不當仲裁和無能。”

朝鮮經濟指標也跌至歷史新低。據韓國貿易協會和中國海關等方面數據顯示，2016年朝鮮對華貿易逆差為5.58億美元，但由於情況持續惡化，去年逆差達23.73億美元。

該報道稱，日本《讀賣新聞》援引多位專家預測稱：“朝鮮外彙儲備有可能在2023年耗盡。”7日，金正恩在勞動黨核心機構政治局會議上探討了“為保障平壤市民生活而面臨的問題”等。而在黨政治局會議上提及保障平壤市民生活的情況實屬罕見。有分析認為，這證明了朝鮮核心階層聚居的平壤也未能逃過經濟困難。

開城韓朝共同聯絡事務所被炸毀一天後的17日，朝鮮軍總參謀部公開了在開城工業園區和金剛山地區重新部署軍隊的“4個軍事領域方針”。接着還宣布要撕毀韓朝軍事協議，公開了今後要實施武力活動的細節內容。《朝中社》當天再次提到“讓首爾變火海”，這是朝鮮自2017年8月以來首次提到要將首爾變成火海。朝鮮士兵在最前方地區戴着鋼盔進行刺刀練習的場面也被拍到。有人擔心，韓朝之間可能會超越撕毀軍事協議的程度，發生軍事衝突。

該報道稱，當天，《朝中社》在題為《無恥之極》的評論中主張：“說錯話時，為了與此相對應，現在可能會再次令人想起被遺忘的‘讓首爾變火海’這句話。”