朝鮮炸毀兩韓聯絡樓 首爾說平壤事先無通知

韓國青瓦台國民溝通首席秘書尹道漢18日在記者會上對有媒體報道朝鮮事先通知青瓦台將爆破韓朝聯絡辦公室一事反駁稱，這毫無事實根據。 韓國統一部今天表示，政府對違背《四二七板門店宣言》的對朝散發傳單行為持嚴格限制的立場不變。

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據韓聯社今天報道，韓國青瓦台指：朝鮮未事先通知將爆破聯辦。

韓國青瓦台國民溝通首席秘書尹道漢18日在記者會上表示，朝鮮勞動黨第一副部長金與正13日發表談話預示將爆破聯辦後，政府一直通過軍方偵察設備關注聯辦動向，並在此過程中掌握了記錄聯辦被炸毀瞬間的影像。被問及朝鮮是否向其他政府部門通知爆破計畫時，青瓦台高層人士表示，其他部門也沒有接到朝方的通知。

另據媒體報道，總統文在寅前一天與外交安全領域的元老共進午餐時坦言朝鮮令人失望。對此，該人士表示，青瓦台幕僚長盧英敏、國家安保室室長鄭義溶等與會人士中無人聽到相關發言。

據韓國統一部今天表示，政府對違背《四二七板門店宣言》的對朝散發傳單行為持嚴格限制的立場不變。

就“在朝鮮爆破韓朝聯絡辦公室並預示對韓採取軍事行動的情況下，政府對有關方面散發對朝傳單的立場有無變化”的提問，統一部有關人士回答說，政府限制散發反朝傳單的立場不變。該人士還指出，朝方向韓方散發傳單違背《板門店宣言》，在維護韓半島和平和發展韓朝關係方面，韓朝互發傳單不可取。

另外，部分觀點指出，韓美涉朝工作組成為改善韓朝關係的絆腳石，統一部應退出該工作組。上述人士對此持消極態度稱，不清楚為何要改變現有機制。朝鮮勞動黨第一副部長金與正前一天在談話中對韓美涉朝工作組大加譴責，稱其為韓方為自身套上的枷鎖。

另據中央社說，兩韓緊繃局勢升溫，韓國執政黨共同民主黨內部出現應撤換外交安保相關官員的意見，總統府青瓦台相關人士對此保守表示，必須交由具有人事權的總統文在寅決定。

消息說，文在寅17日找外交安保相關元老進行午餐會，有人建議藉撤換國家安保室長、國家情報院長等外交安保相關官員，向朝鮮傳達改善關係的訊息。不僅與會者提出這類意見，執政黨共同民主黨內部也有不少人建議應從青瓦台安保室開始全面重新整頓，以挽回破裂的兩韓關係。